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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا بشأن الوضع فى جنين

نتنياهو
نتنياهو

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، اجتماعًا أمنيًا بشأن الوضع في جنين، وذلك في نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتدخل الدولي الفوري لحماية المدنيين في جنين، منوهة بأن تهجير العائلات من جنين انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأدانت خارجية فلسطين جريمة تهجير عائلات فلسطينية في مخيم جنين.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على جنين

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" وجود مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في جنين، وارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء.

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