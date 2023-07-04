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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حميد الشاعري وسامح الصريطي يشاركان في جنازة علاء عبدالخالق

جنازة الراحل علاء
جنازة الراحل علاء عبدالخالق

وصل منذ قليل الفنان حميد الشاعري، والفنان سامح الصريطي، إلي مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد ليشاركان في جنازة الراحل علاء عبدالخالق.

وبدأت صلاة الجنازة علي وفاة الراحل علاء عبدالخالق من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وسط حضور كبير من نجوم الفن والموسيقي وأهل الراحل.

ولد الفنان علاء عبد الخالق  23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي، ويعد واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

ونجح الفنان الراحل في عدة أغاني وكان أشهرها الحدود، الحب ليه صاحب، و باحب الكون،  وهون يا ليل.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت فجر اليوم، وفاة الفنان علاء عبد الخالق.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أوضحت فيه: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق".

وكان السبب وراء اختفاء الفنان الراحل علاء عبدالخالق عن الغناء منذ عام 2015 هو إصابته بضعف في الأحبال الصوتية كما حرص الفنان علاء عبدالخالق علي ارتداء نظارة شمسية باستمرار بسبب الإصابة بضعف النظر وفقدان جزء من بصره.

كان الفنان الراحل علاء عبدالخالق، شارك الفنان حميد الشاعري في أداء أغنية "بحبك كون" في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم "وياكي" عام 1987، ومن أشهر ألبوماته: "علشانك عام 1989، راجعلك 1990، هتعرفيني 1991، اتغيرتي 1992، مكتوب عام 1993، لازم 1995، طيارة ورق 1997، الحلم 1998، الليلة 2000، وعين بـ عين 2002".

- آخر أعمال علاء عبدالخالق
كانت آخر ألبومات علاء عبدالخالق، بعنوان "حب مش عادي" عام 2007، وبعد ذلك الألبوم توقف في بداية الألفينات بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية.

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