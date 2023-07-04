94 ألفًا و771 طالبًا بالثانوية العامة يؤدون امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)

ذكرت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) أدوا اليوم /الثلاثاء/ امتحان الدور الأول في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) للعام الدراسي الحالي (2022 - 2023).

وأوضحت الغرفة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن عدد طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الذين أدوا الامتحان اليوم بلغ 94 ألفًا و771 طالبًا، وذلك أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأضافت أن 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM أدوا اختبار مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقة) لشعبة الرياضيات، بينما أدى 255 طالبًا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى (فترة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية (فترة ثانية).

وحرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

من جانبه.. تواصل خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد سارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة لجميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

