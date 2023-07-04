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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 30 تعديًا ومخالفات بناء فى مغاغة وبنى مزار بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي مغاغة وبني مزار بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمركزي مغاغة وبني مزار شمال محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص ضمن الموجه ٢١ لإزالة التعديات وإي إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيابالتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بكل حزم

 

وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا قام الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة بإيقاف ٤ حالات بناء مخالف بحي شمال المدينه عبارة عن شدات خشبية تمهيدا لصب الأعمدة تم علي الفور فك الشدات الخشبية والتحفظ علي مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحليه بقرية ميانة من إزالة 9 حالات تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقريتي بلهاسة وملاطية حيث تم تنفيذ الإزالة بالكامل في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ونجحت الوحدة المحلية بقرية طنبدي من رصد وإزالة 4 حالات تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية تمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقامت الوحدة المحلية بقرية آبا بإزالة 4 حالات تعد علي أرض زراعية تمت الإزالة أيضا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد رئيس مركز ومدينة مغاغة علي رؤساء القري بمتابعة المرور والرصد الميدانى لحالات البناء المخالف بدون ترخيص أو التعدى على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد والتأكيد علي عدم تكرار المخالفة مرة أخرى بعد إزالتها وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وأكد عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار واصلت الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجه ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٩ حالات ازالة حيث قام هانى رمضان سكرتير الوحدة المحلية ببنى مزار بمرافقة رؤساء أحياء المدينة وادارة الاشغالات والإزالات بايقاف اعمال بناء فى المهد لحالة بشارع الثورة للمرة الخامسة على التوالى بعد بمنتصف الليل.

كما تم ردم حالة تعدي بحفر اساسات علي ارض زراعية علي مساحة 10 اسهم بحوض العمدة ، وفك شده خشبيه لسملات تعدي على أرض زراعية علي مساحة 12 سهم بشارع المدينة المنورة الى جانب إيقاف حالة بناء في المهد (سملات) لقطعة أرض مساحتها ٣٠٠ متر بطريق العوسي وتم التحفظ على خلاطة لأسمنت بالوحدة المحلية، وأخرى لقطعة أرض مساحتها ١٠٠ متر بطريق الطراد.

أضاف رئيس مركز بني مزار أن سعد أسحق رئيس الوحدة المحلية ببنى على تمكن من إزالة حالتين تعد على أرض زراعية الأولى بقرية بكير بحوض العزبة تشوين وبناء بلوك على مساحة ١٢ سهمًا والثانية بقرية ابشاق حوض داير الناحية تشوين وبناء بلوك على مساحة ١٢ سهم كما أزال عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج سملات على أرض زراعية إعادة مخالفة للمرة الثانية كما قام مينا يوسف بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف فى المهد بقرية صندفا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركزي مغاغة وبني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

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