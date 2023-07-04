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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلينجهام يكشف رسالة بيكهام بعد الانضمام لريال مدريد

جود بيلينجهام
جود بيلينجهام

كشف جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عن رسالة مواطنه ديفيد بيكهام، لاعب الفريق الملكي السابق له عقب انتقاله للفريق.

وانضم بيلينجهام لصفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من فريق بروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 88.5 مليون جنيه استرليني.

وقال بيلينجهام في تصريحات لقناة سكاي سبورتس: "ديفيد بيكهام أرسل لي رسالة مختصرة وتمنى لي التوفيق".
وأضاف: "استمعت للكثير من النصائح، وأنا جيد جدًا في تصفية الأمور التي أسمعها الجيد من السيئ، حتى الآن ردود الأفعال كانت إيجابية من اللاعبين السابقين".
وواصل: "سأضع هذه النصائح في حسباني، وفي نقاط معينة قد أتواصل معهم للاستفادة من خبرتهم في التأقلم على الحياة في إسبانيا".
وعن تعلم اللغة الإسبانية، قال: "أُحاول التعلم عبر هاتفي، لدي خط صغير في هذه الخطة، لقد مرت تسعة أيام منذ بدأت آخذ الأمور على محمل الجد".
وأكمل: "إنها واحدة من الأشياء التي تبدأ في التقاط الأشياء وتراها في المقابلات مع لاعبين آخرين، لذا إنها تأتي بشكل طبيعي أكثر مما تظن؛ الأمر أسهل بكثير من محاولة تعلم الألمانية، مارست الإسبانية في المدرسة حتى السنة التاسعة، من الواضح بعد فوات الأوان كنت سأستمر في ذلك".

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