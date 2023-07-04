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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالقاهرة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 للصفوف الأولى في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وسيتم استلام المبالغ المستحقة في جميع مكاتب البريد ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

وسيتم إضافة رسوم بريدية قدرها 10 جنيهات على المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

قيمة المصروفات المدرسية للصف الأول الابتدائي ورياض أطفال

أولًا: مصروفات الصف الأول رياض أطفال

-سداد كامل = 305 جنيهات

-أبناء عاملين = 171.05 جنيه

-فئات معفاة = 37.10 جنيه

ثانيًا:مصروفات الصف الأول الابتدائي

-سداد كامل: 305 جنيهات

-أبناء عاملين = 171.05 جنيه

-فئات معفاة = 37.10 جنيه

ثالثًا:مصروفات الصف الأول الإعدادي

-سداد كامل: 205 جنيهات

-أبناء عاملين: 119.50 جنيه

-فئات معفاة: 34 جنيهًا

رابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام

-سداد كامل: 520 جنيهًا

-أبناء عاملين 292،95 جنيه

-فئات معفاة: 65.90 جنيه

خامسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات

-سداد كامل = 2220 جنيهًا

-أبناء عاملين = 1142.95 جنيه

-أبناء الشهداء = 65.90 جنيه

-باقي الفئات = 650.90 جنيه

سادسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني

-سداد كامل:220 جنيهًا

-أبناء عاملين: 135.46 جنيه

-فئات معفاة: 50.90 جنيه

سابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات

-سداد كامل: 2020 جنيهًا

-أبناء عاملين: 1035.45جنيه

-فئات معفاة: 800.90 جنيه

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