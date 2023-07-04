اليوم.. بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالقاهرة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن بدء سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 للصفوف الأولى في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وسيتم استلام المبالغ المستحقة في جميع مكاتب البريد ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.
وسيتم إضافة رسوم بريدية قدرها 10 جنيهات على المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023/2024.
قيمة المصروفات المدرسية للصف الأول الابتدائي ورياض أطفال
أولًا: مصروفات الصف الأول رياض أطفال
-سداد كامل = 305 جنيهات
-أبناء عاملين = 171.05 جنيه
-فئات معفاة = 37.10 جنيه
ثانيًا:مصروفات الصف الأول الابتدائي
-سداد كامل: 305 جنيهات
-أبناء عاملين = 171.05 جنيه
-فئات معفاة = 37.10 جنيه
ثالثًا:مصروفات الصف الأول الإعدادي
-سداد كامل: 205 جنيهات
-أبناء عاملين: 119.50 جنيه
-فئات معفاة: 34 جنيهًا
رابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام
-سداد كامل: 520 جنيهًا
-أبناء عاملين 292،95 جنيه
-فئات معفاة: 65.90 جنيه
خامسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات
-سداد كامل = 2220 جنيهًا
-أبناء عاملين = 1142.95 جنيه
-أبناء الشهداء = 65.90 جنيه
-باقي الفئات = 650.90 جنيه
سادسًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني
-سداد كامل:220 جنيهًا
-أبناء عاملين: 135.46 جنيه
-فئات معفاة: 50.90 جنيه
سابعًا:مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات
-سداد كامل: 2020 جنيهًا
-أبناء عاملين: 1035.45جنيه
-فئات معفاة: 800.90 جنيه