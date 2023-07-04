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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفاجأة.. ريال مدريد لا يفكر فى ضم مبابى هذا الصيف

كيليان مبابى
كيليان مبابى

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدارة ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعاد مبابي لإثارة الجدل بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان بعدما أعلن عن رفضه تفعيل شرط تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، فيما أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الباريسي أبلغت اللاعب بضرورة حسم قراره إما بالبقاء وتمديد عقده أو الرحيل في الصيف الجاري قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مبابي يريد إتمام صفقة انتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 240 مليون يورو.
ولعب مبابي 43 مباراة بقميص باريس سان جيرمان خلال الموسم الماضي، وسجل 41 هدفًا وصنع 10 لزملائه في الفريق.

ولكن إدارة ريال مدريد لا تؤمن بأن مبابي سينضم لصفوف الفريق خلال الصيف الجاري، وأن الحالة الوحيدة التي ستحصل خلالها عليه هي توقيعه على عقود الانتقال للفريق بحلول يناير 2024، وإتمام الصفقة بشكل مجاني.
وأفادت الصحيفة بأن مصدرها داخل ريال مدريد أكد أن مبابي لن ينضم للفريق هذا الصيف.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة، بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

ريال مدريد كيليان مبابي مبابي باريس سان جيرمان الانتقالات الصيفية الجارية

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