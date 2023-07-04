الكويت تدين العدوان الإسرائيلى على جنين.. وتدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته

أدانت الكويت، اليوم الثلاثاء، الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم، رفض الكويت القاطع لهذا التصعيد السافر والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تشكل سلسلة جديدة من انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وجددت الخارجية الكويتية موقف بلادها الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسئولياتهما السياسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الاعتداءات، والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وفق ما تنص عليه قواعد القانون الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية كونا.

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي على جنين

ومن المقرر أن يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة جنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر أمس، إلى 10 شهداء، وإصابة 100 بينهم 20 في حالة الخطر.

من جهته، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقمها من الدخول إلى مدينة جنين والقيام بعملهم، موضحة أن الوضع يسوء في المدينة، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر: الوضع الإنساني صعب للغاية في المخيم والسكان بحاجة لدواء وماء وغذاء، مضيفًا: الوضع يسوء مع الوقت مع استمرار وجود قوات الاحتلال في مخيم جنين، وتم منعنا من القيام بعملنا.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد طالبت بتوفير ممر آمن لإخراج الجرحى إثر العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في جنين في الضفة الغربية.