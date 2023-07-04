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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إضراب شامل فى الضفة الغربية تنديداً بعدوان الاحتلال على جنين

إضراب شامل في الضفة
إضراب شامل في الضفة الغربية

شهدت الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً شمل جميع المدن في الضفة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 100 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.

وشل الإضراب، الذي دعت إليه أقاليم حركة فتح في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات الشعب الفلسطيني إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين، واعتباره يوم نفير عام وغضب وعنفوان في وجه هذا المحتل، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

مدير مستشفى جنين: الحالة الصحية للمصابين مستقرة ونعمل على توفير المستلزمات الطبية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وسام بكر، مدير مستشفى جنين، أن الإصابات بالمستشفيات في الوقت الراهن حالاتهم بوضعٍ مستقر، مشيراً إلي أن عدد المصابين قد بلغ 100 مصاب منذ بدء عمليات الاحتلال فجر أمس الاثنين.

وأضاف "بكر" خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، مستشفيات المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من الإصابات، لا سيما مع سماع دوي العديد من الانفجارات وطلقات الرصاص خلال الساعات القليلة الماضية.

 وكشف حرص المستشفيات على توفير أماكن دومًا لاستقبال المزيد من الحالات المصابة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في جنين حرص على توفير المستلزمات الطبية المستهلكة بكثرة، كما طُلب من البلدية الحفاظ على استمرار تدفق المياه داخل المستشفيات.

وكان ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.

الضفة الغربية المحتلة القدس إضرابا شاملا العدوان الإسرائيلى جنين

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