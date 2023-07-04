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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وكالة الأنباء الفلسطينية: الإضراب الشامل يعم الضفة الغربية تنديدًا بالعدوان على جنين

الإضراب عم محافظات
الإضراب عم محافظات الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الإضراب عم محافظات الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها. 

وذلك تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 100 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر.

 وأوضحت الوكالة أن المواصلات العامة شهدت إضرابًا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.

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