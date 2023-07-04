ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات مرورية لرصد المخالفين فى القاهرة والجيزة

حملات مرورية
حملات مرورية

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة اليوم الثلاثاء، وجودها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

مرور القاهرة الخدمات المرورية رجال المرور

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف جوى فى أم درمان

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الغردقة

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم يتفقد غرفة عمليات مديرية تعليم البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين