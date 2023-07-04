ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مدير مستشفى جنين: الحالة الصحية للمصابين مستقرة ونعمل على توفير المستلزمات الطبية

جنين
جنين

أكد وسام بكر، مدير مستشفى جنين، أن الإصابات بالمستشفيات في الوقت الراهن حالاتهم بوضعٍ مستقر، مشيراً إلي أن عدد المصابين قد بلغ 100 مصاب منذ بدء عمليات الاحتلال فجر أمس الاثنين.

وأضاف "بكر" خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من الإصابات، لا سيما مع سماع دوي العديد من الانفجارات وطلقات الرصاص خلال الساعات القليلة الماضية.

 وكشف حرص المستشفيات على توفير أماكن دومًا لاستقبال المزيد من الحالات المصابة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في جنين حرص على توفير المستلزمات الطبية المستهلكة بكثرة، كما طُلب من البلدية الحفاظ على استمرار تدفق المياه داخل المستشفيات.

وكان ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.

جنين مستشفى جنين القاهرة الإخبارية القطاع الصحي المستلزمات الطبية

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف جوى فى أم درمان

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الغردقة

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم يتفقد غرفة عمليات مديرية تعليم البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين