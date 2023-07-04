مدير مستشفى جنين: الحالة الصحية للمصابين مستقرة ونعمل على توفير المستلزمات الطبية

أكد وسام بكر، مدير مستشفى جنين، أن الإصابات بالمستشفيات في الوقت الراهن حالاتهم بوضعٍ مستقر، مشيراً إلي أن عدد المصابين قد بلغ 100 مصاب منذ بدء عمليات الاحتلال فجر أمس الاثنين.

وأضاف "بكر" خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، مستشفيات المدينة على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد من الإصابات، لا سيما مع سماع دوي العديد من الانفجارات وطلقات الرصاص خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشف حرص المستشفيات على توفير أماكن دومًا لاستقبال المزيد من الحالات المصابة، مشيراً إلى أن القطاع الصحي في جنين حرص على توفير المستلزمات الطبية المستهلكة بكثرة، كما طُلب من البلدية الحفاظ على استمرار تدفق المياه داخل المستشفيات.

وكان ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جراء الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة جنين ومخيمها، إلى 10 شهداء، بعد العثور على جثمان أحد سكان المخيم خلال الساعات القليلة الماضية، ونقله إلى مستشفى جنين.