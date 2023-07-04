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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"قعدة أُنس" تقتل ملل الأمهات أمام لجان الثانوية: "العمدة عليها اللب"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

"قعدة أنس"، لقب فرض على مجموعة من أمهات طلبة وطالبات الثانوية العامة أمام مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، بسبب حرصهن على التجمع أمام لجنة امتحان أبنائهن، وما أن يغلق الباب خلفهن تبدأن في "حفل قتلة" تخططن للإيقاع بضحايهن “الوقت، القلق، التوتر”.

السيدات أصبحن وجوها مألوفة لأهالي المنطقة المحيطة بالمدرسة، مكانهن حدد في ظل محل تجاري، يجمعهن الود والتجمع العائلي.

عند النظر من بعيد تجد زجاجات المياه، المقاعد، وسيدة توزع اللب لاستكمال القعدة، في لحظات وصفوها بأنها من الأجمل في حياتهن، كونهن تساندن بعضهن البعض، وتتسامرن أثناء الانتظار خارج المدرسة لساعات، ويشكل هذا الاجتماع شعورا خاصا لهن.

تقول ابتسام، ولي أمر، وتلقب بـ"عمدة القعدة"، إنهن ترفهن عن أنفسهن بتلك الطريقة حتى تستطعن تخطي ساعات الانتظار، فعند بدء الامتحان يبدأ حفلهن الخاص.

وتابعت أن اجتماعهن على الرصيف ذلك يعد من أكثر الاجتماعات المميزة، فمع بدء اللجنة تبدأ كل واحدة منهن في التخفيف عن الأخرى حتى الانتهاء من وقت الامتحان، معلقة: "بنجيب حاجات حلوة ولب وبنوزعم على بعض وكلنا بنشارك بعض في تخفيف الأعباء".

الثانوية العامة الثالث الثانوي الاستاتيكا الشعبة العلمية امتحانات

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