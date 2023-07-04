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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

يوسف جمال.. طالب ثانوي يستعد لامتحاناته بـ"تمرين الجيم"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ اليوم السابع من امتحانات الثانوية العامة، الثلاثاء، بمادة الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

ويستعد يوسف جمال، طالب في الشعبة العلمية قسم الرياضيات، لكل امتحان في هذه الفترة بالذهاب إلى الصالة الرياضية. 

يؤكد جمال أن هذه العادة تجعله أكثر هدوءًا بعد كل امتحان، وتساعده أيضًا على التركيز خلال أيام الامتحانات. 

وبالنسبة لمادة الاستاتيكا، فإن جمال يشير إلى أنها سهلة نسبيًا وأنه يجب فهمها بدلاً من حفظها. 

ويؤدي طلاب الشعبة العلمية قسم رياضة في الصف الثالث الثانوي امتحاناتهم في مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" اليوم، وسيؤدون امتحانات مادة التفاضل والتكامل يوم 9 يوليو وديناميكا يوم 10 يوليو. 

وستكون مادة الجبر والهندسة الفراغية هي آخر امتحان في جدول امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوي في 13 يوليو.

‎ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم التربية والتعليم ااثالث الثانوي استانيكا ااشعبه العلمية

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