"عبدالحميد" يترك عمله لمساندة ابنته في "الاستاتيكا": دي قرة عيني

في كل عائلة، هناك فتاة تعد الأقرب والأغلى بين إخوتها عند الأب، ويُعرف هذا بجملة "البنت حبيبة أبوها".

ظهر هذا الواقع أمام مدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، قرر عبدالحميد والد الطالبة منة الله الحضور إلى المدرسة لمساندتها أثناء امتحان الرياضيات التطبيقية.

وعلى الرغم من انشغاله، قرر ترك كل شيء خلفه من أجل دعم ابنته، التي وصفها بأنها قرة عينه.

وأكد أن كل أب يجب أن يقترب من بناته ويشاركهن لحظاتهن الصعبة والسعيدة، ولهذا السبب قرر مساندة ابنته في هذا اليوم المهم بالنسبة لها.