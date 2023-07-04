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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"عبدالحميد" يترك عمله لمساندة ابنته في "الاستاتيكا": دي قرة عيني

الثانوية العامة
الثانوية العامة

في كل عائلة، هناك فتاة تعد الأقرب والأغلى بين إخوتها عند الأب، ويُعرف هذا بجملة "البنت حبيبة أبوها". 
ظهر هذا الواقع أمام مدرسة زهراء حلوان الإعدادية الثانوية بنات، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية.

في صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، قرر عبدالحميد والد الطالبة منة الله الحضور إلى المدرسة لمساندتها أثناء امتحان الرياضيات التطبيقية.

وعلى الرغم من انشغاله، قرر ترك كل شيء خلفه من أجل دعم ابنته، التي وصفها بأنها قرة عينه.

وأكد أن كل أب يجب أن يقترب من بناته ويشاركهن لحظاتهن الصعبة والسعيدة، ولهذا السبب قرر مساندة ابنته في هذا اليوم المهم بالنسبة لها.

الثانوية العامة الثالث الثانوي امتحانات استاتيكا الشعبة العلمية

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