تقرير دولى: مصر تتطلع لوضع نفسها كقوة فضائية رائدة فى إفريقيا

أكد موقع "انتريستينج انجنيرنج" الدولي، أن مصر تتطلع إلى وضع نفسها كقوة فضائية رائدة في إفريقيا، وتتلقى المساعدة من الصين.

وقال التقرير، سلمت مصر الصين نموذجين أوليين لمشروع القمر الصناعي MisrSat-2 في 25 يونيو، وسيتم تجميع الأقمار الصناعية واختبارها في مركز تموله الصين في وكالة الفضاء المصرية.

وكشف التقرير، أن الصين قدمت لوكالة الفضاء المصرية منحة قدرها 74 مليون دولار، بالإضافة إلى 68 مليون دولار لبناء مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

الصين تعزز صناعة الفضاء في مصر

وقال سفير الصين في مصر، لياو لي تشيانج، إن مصر ستصبح أول دولة في القارة تتمتع بالقدرة على تجميع الأقمار الصناعية ودمجها واختبارها.

وقال إن مصر أول دولة تعاونت معها الصين لإكمال عملية تجريبية واسعة النطاق لقمر صناعي خارج الصين، حيث تعاون المهندسون من الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء مع المهندسين في مصر لإجراء اختبارات على ثلاثة نماذج أقمار صناعية من طراز MisrSat-2 ، اثنان منها عبارة عن نماذج أولية وواحد نموذج طيران.

واضاف أن هذا لا يعني أن الأقمار الصناعية ستطلق من مصر، فبمجرد اكتمالها، سيتم شحنها إلى الصين، حيث سيتم إطلاقها في أكتوبر من هذا العام.

وأطلقت الصين أيضًا القمر الصناعي Horus-2 ، وهو قمر صناعي لرصد الأرض عن بعد ، على متن صاروخ Long March-2D في مارس الماضي، حيث تم تطوير القمر الصناعي كجزء من التعاون المستمر بين الصين ومصر.

صناعة الفضاء المتنامية في إفريقيا

وتتطلع الصين إلى توسيع شبكة التعاون العالمية الخاصة بها ، بعد أن تم استبعادها من العمل في محطة الفضاء الدولية في عام 2011 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، إلى جانب الاتفاقيات التي أبرمتها مع روسيا، أبرمت الصين أيضًا اتفاقيات ثنائية مع 14 دولة أفريقية، بما في ذلك مصر.