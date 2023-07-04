بحضور وزيرة الثقافة.. نجوم الأوبرا وتنمية المواهب يتألقون فى احتفالية 30 يونيو (صور)

انتهت احتفالية دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، الخاصة بذكرى ثورة 30 يونيو، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، ونخبة كبيرة من نجوم الفن والاعلام.

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

تألق نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، فى إحياء الاحتفالية على خشبة المسرح الكبير، وذلك بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد، وصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالي أحمد.

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

وتم نقل الاحتفالية على شبكة قناة الحياة، فى إطار التعاون المثمر بين الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وعقب انتهاء الاحتفالية حرص نجوم الموسيقى العربية والواعدين من مركز تنمية المواهب على التقاط الصور التذكارية مع كلا من وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا والمايسترو الدكتور مصطفى حلمى.

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

وكان قد رفع المسرح الكبير لافتة كامل العدد، وامتلاء بالجماهير التى تفاعلت مع النجوم منذ بدء الحفل بموسيقى الضوء الشارد تأليف الموسيقار ياسر عبدالرحمن، وصول كمان وربابة أمير سرور مع الفرقة الموسيقية.

وتغنى الفنان محمد حسن بالأغنية الوطنية "تسلم ايديك" كلمات نادر عبدالله، وألحان وليد سعد، كما شدت الفنانة حنان عصام برائعة "يا مصر يا أم الأمم" كلمات نبيل خلف وألحان وليد سعد، فيما قدم الفنان أشرف وليد أغنية "بحبك وحشتيني" كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

وتغنى كلا من المطربين آية عبدالله، وأشرف وليد، وأمنية بكر بـ"الحدود" كلمات عمر بطيشة، وألحان عمار الشريعي، ثم تغنت الطفلة رقية مصطفى بـ"مشربتش من نيلها" كلمات نور عبدالله، وألحان عمرو مصطفى، واختتم الفاصل الأول أحمد عفت بأغنية "طير بينا ياقلبي" كلمات حسين السيد، ألحان محمد فوزى وبالأحضان للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وهى من كلمات صلاح چاهين.

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

فيما شدى كل من الفنانين كنزى، وفرح الموجي، ومؤمن خليل، وأحمد سعيد بدويتو "لو كنا بنحبها" كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى.

أما الفنان ياسر سليمان تغنى بـ"طاير يا هوا" واشعل حماس الجماهير بـ"بهية"، من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي.

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

واختتمت الاحتفالية الفنانة إيمان عبدالغني، بأغنية "لولا الملامة" كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد عبدالوهاب، و"يا حبايب مصر" كلمات مصطفى الضمرانى، وألحان حلمي بكر.

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا

احتفالية 30 يونيو بالأوبرا