ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-7-2023

الشبورة المائية
الشبورة المائية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام الماضية، كانت درجات الحرارة تسير في المعدلات الطبيعية، حيث تراوحت ما بين 33 و34 درجة مئوية عظمى في القاهرة الكبرى.

حالة الطقس 

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه خلال الأيام الماضية كان هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة والتي أدت إلى زيادة الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

 

وأضافت في حديثها، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في القاهرة الكبرى العظمى 35 إلى 36 درجة مئوية فترة النهار وارتفاع نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة في المناطق الساحلية 28 إلى 29 درجة حرارة فترة النهار في الظل.

الشبورة المائية

وتابعت:" الطقس اليوم يشهد أجواء شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في فترات النهار، والأجواء مستقرة بصفة عامة في أغلب المحافظات مع يوم الأربعاء والخميس تعود درجات الحرارة 34، ونحذر من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر". 

منار غانم الأرصاد الجوية طقس غد سي بي سي من مصر

الأكثر قراءة

وفاة المطرب علاء عبدالخالق عن عمر يناهز 59 عاما

حميد الشاعرى ينعى علاء عبدالخالق: وجعت قلبى

مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة اللهجة لإمام عاشور لهذا السبب

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عمرو مصطفى: حسين الجسمى تقاضى حقوقه المالية كاملة عن "بشرة خير" وليست إهداء منه

أول تعليق من عميد آداب المنوفية على صور طالب وطالبة يقدم لها خاتم زفاف فى حفل التخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين