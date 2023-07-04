تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 4-7-2023

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال الأيام الماضية، كانت درجات الحرارة تسير في المعدلات الطبيعية، حيث تراوحت ما بين 33 و34 درجة مئوية عظمى في القاهرة الكبرى.

حالة الطقس

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه خلال الأيام الماضية كان هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة والتي أدت إلى زيادة الشعور بارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت في حديثها، أن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في القاهرة الكبرى العظمى 35 إلى 36 درجة مئوية فترة النهار وارتفاع نسبة الرطوبة، ودرجات الحرارة في المناطق الساحلية 28 إلى 29 درجة حرارة فترة النهار في الظل.

الشبورة المائية

وتابعت:" الطقس اليوم يشهد أجواء شديدة الحرارة شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في فترات النهار، والأجواء مستقرة بصفة عامة في أغلب المحافظات مع يوم الأربعاء والخميس تعود درجات الحرارة 34، ونحذر من الشبورة المائية فترة الصباح الباكر وساعات الليل المتأخر".