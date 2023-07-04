2.6 مليار دولار واردات مصر من غرب أوروبا خلال الربع الأول لـ2023

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انكماش واردات مصر من دول غرب أوروبا إلى حدود 2.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 3.8 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 1.2 مليار دولار.

وسجلت واردات مصر من أسبانيا أكبر تراجعًا بين دول غرب أوروبا والتي بلغت الواردات منها نحو 534.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 862.2 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 327.6 مليون دولار، يليها فرنسا والتى بلغت الواردات المصرية منها نحو 269.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 573.5 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 304.2 مليون دولار.

وانخفضت واردات مصر من بلجيكا إلى حدود 126.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 218.8 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 92 مليون دولار، كما انخفضت واردات مصر من المملكة المتحدة إلى حدود 356.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 436 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 79.6 مليون دولار.

كما انخفضت وارداتها من إيطاليا إلى حدود 778.6مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023 مقابل 789.3مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته نحو 10.7 مليون دولار.

يشار إلى أن الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد بلغت 11.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ومارس من عام 2023 مقابل 14.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 3 مليار دولار، حسبما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.