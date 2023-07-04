خبير اقتصادي: طالبنا القوات المسلحة بإعادة الوطن واستجابت في 3 يوليو

قال الباحث بجامعة السويس الدكتور محمد البهواشي إنه نزل في ثورة 30 يونيو مع مئات الآلاف في السويس لمطالبة القوات المسلحة بتحمل مسؤولية إعادة الوطن الذي حاول الإخوان سرقته.

وأضاف لـ"الدستور" أن القوات المسلحة استجابت بسرعة لنداء الشعب يوم الثالث من يوليو كما هو معهود لدى الجيش ورجاله.

ويروي المستشار الاقتصادي لحزب حماة الوطن بمحافظة السويس أنه كان بين ملايين المنتظرين ماذا تسفر عنه الأحداث.

يتذكر البهواشي أن مصر كانت خارجة لتوها من سنة عصيبة، وقال: “30 يونيو كلنا تكاتفنا والناس نزلت كلها في الشارع لمطالبة القوات المسلحة والمجلس العسكري أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب وإعادة الوطن الذي كان مسلوباً لمدة عام كان صعباً جداً”.

وتابع: “استنزفت هذه الفترة العصيبة كثيراً من الدماء الذكية تراجعت فيها كل المؤشرات الاقتصادية للدولة، رحلت استثمارات كثيرة جداً من داخل مصر للخارج كل هذا كان يؤدي إلى حالة لخلق وقيعة ما بين الشعب وأطيافه المختلفة”.

وقال: “الكل كان منتظراً نتيجة ما تسفر عنه الأحداث.. الخطاب أثلج صدور المصريين جميعاً بدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة”.

وأضاف: “ما نحن فيه الآن مصر الجديدة.. الجمهورية الجديده بكامل أركانها. التحول الكبير في الاقتصاد المصري لاقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج والمشروعات القومية”.

وأشار إلى أنه “حتى في ظل الأزمات العالمية التي مرت في مصر من كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت مصر قادرة تحقق معدلات نمو إيجابية وما زالت قبلة للاستثمارات”.