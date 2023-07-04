ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خبير اقتصادي: طالبنا القوات المسلحة بإعادة الوطن واستجابت في 3 يوليو

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البهواشي

قال الباحث بجامعة السويس الدكتور محمد البهواشي إنه نزل في ثورة 30 يونيو مع مئات الآلاف في السويس لمطالبة القوات المسلحة بتحمل مسؤولية إعادة الوطن الذي حاول الإخوان سرقته.

وأضاف لـ"الدستور" أن القوات المسلحة استجابت بسرعة لنداء الشعب يوم الثالث من يوليو كما هو معهود لدى الجيش ورجاله.

ويروي المستشار الاقتصادي لحزب حماة الوطن بمحافظة السويس أنه كان بين ملايين المنتظرين ماذا تسفر عنه الأحداث.

يتذكر البهواشي أن مصر كانت خارجة لتوها من سنة عصيبة، وقال: “30 يونيو كلنا تكاتفنا والناس نزلت كلها في الشارع لمطالبة القوات المسلحة والمجلس العسكري أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب وإعادة الوطن الذي كان مسلوباً لمدة عام كان صعباً جداً”.

وتابع: “استنزفت هذه الفترة العصيبة كثيراً من الدماء الذكية تراجعت فيها كل المؤشرات الاقتصادية للدولة، رحلت استثمارات كثيرة جداً من داخل مصر للخارج كل هذا كان يؤدي إلى حالة لخلق وقيعة ما بين الشعب وأطيافه المختلفة”.

وقال: “الكل كان منتظراً نتيجة ما تسفر عنه الأحداث.. الخطاب أثلج صدور المصريين جميعاً بدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة”.

وأضاف: “ما نحن فيه الآن مصر الجديدة.. الجمهورية الجديده بكامل أركانها. التحول الكبير في الاقتصاد المصري لاقتصاد حقيقي قائم على الإنتاج والمشروعات القومية”.

وأشار إلى أنه “حتى في ظل الأزمات العالمية التي مرت في مصر من كورونا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية ما زالت مصر قادرة تحقق معدلات نمو إيجابية وما زالت قبلة للاستثمارات”.

مصر السويس البهواشي 30 يونيو 3 يوليو الإخوان السيسي

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف جوى فى أم درمان

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الغردقة

وزير التربية والتعليم يتفقد غرفة عمليات مديرية تعليم البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين