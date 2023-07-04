أمين العمل الجماهيرى بحماة الوطن بالسويس: 3 يوليو أنقذت مصر من احتلال الإخوان

قال أمين العمل الجماهيري بحزب حماة الوطن بمحافظة السويس جلال عبده إن ثورة 30 يونيو بالنسبة له ثورة إنقاذ شعب من الاحتلال.

وأضاف عبده، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن حكم الإخوان كان بمثابة احتلال للبلد في فترة عصيبة، وقال الحمد لله إن 30 يونيو أنقذتنا من الضياع وأخرجتنا من المستنقع.

وأشار أمين العمل الجماهيري بحزب حماة الوطن بالسويس إلى أن 30 يونيو و3 يوليو نقلا مصر لمكانة تعلو يوما بعد يوم وما نمر به الآن هو طفرة لم تلحظها مصر خلال 30 سنة فاتت.

ويروي جلال عبده أنه كان في الشارع مع آلاف المنتظرين لخطاب السيسي يوم 3 يوليو، ويصف شعور المواطنين وقتها أنهم كانوا بفرحة شديدة.

وتابع عبده أن الفرحة حركت شعب السويس بمظاهرة عملاقة سلمية وقال: طلعنا فيها بفرحة وحب للتغيير كانت ثورة بمعنى الكلمة وأشدنا بالقيادات السياسية العسكرية أنها وقفت معانا وفي صفنا ولبت رغبة الشعب المصري كله وهتفنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

ويسرد جلال عبده العديد من المشاهد التي تجول بخاطره كلما استيقظ يوم 3 يوليو من كل عام، مشاهد تتلخص في فرحة الآلاف في شوارع السويس، ترى شخصين يحتضنان بعضهما البعض وهما واثقين أن اليوم هو أول لقاء يجمعهما.

يفسر جلال عبده ذلك أن الشعب الواحد المخلص لبلده يجمعه الكثير حتى وإن لم يحدث لقاء بينهم من قبل، تكفي الفرحة بالخلاص من حكم الإخوان تلك الجماعة الإرهابية التي كانت ستهبط بمصر في حفرة عميقة لا يعلم مداها إلا الله .

وناشد جلال جموع المواطنين بضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية وتحمل مصاعب الفترة موضحا أن الشعب لا تنهض إلا بتحمل الصعاب والتنازلات على مر العصور.