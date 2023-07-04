"الإحصاء" يعلن: واردات السلع الزراعية تتراجع للنصف

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات الحاصلات الزراعية إلى حدود 568.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 1.0049 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 436.5 مليون دلار بنسبة 43.4%.

وجاءت واردات الذرة التي تستخدم فى صناعة الأعلاف فى المرتبة الأولى بين الواردات الزراعية الأكثر تراجعًا إلى حدود 160.2 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 371.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 211.7 مليون دولار بنسبة 57%، يليها واردات فول عريض والتى تراجعت هى الأخرى إلى حدود 23.5 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 48.9 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بفارق 25.4 مليون دولار بنسبة 52%.

وسجلت واردات القمح تراجعًا إلى حدود 224.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 386 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 161.6 مليون دولار بنسبة 42%، كما تراجعت واردات بن غير محمص إلى حدود 17.2 مليون دولر خلال شهر مارس 2023 مقابل 29.1 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 11.8 مليون دولار بنسبة 40.7%.

فى حين عززت مصر وارداتها من عدس يابس إلى حدود 15.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 10 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 5.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات أرز إلى حدود 9.6 مليون دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 6.6 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 3 مليون دولار.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض الجملة العمومية لصادرات مصر إلى دول العالم إلى حدود 3.7 مليار دولار خلال شهر مارس 2023 مقابل 5.7 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 1.9 مليار دولار بنسبة 34.6%.