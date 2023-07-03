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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حنان عصام تبدع في غناء "يا أم الأمم" باحتفالية الأوبرا بذكرى 30 يونيو

حنان عصام
حنان عصام

تألقت المطربة حنان عصام، في تقديم أغنية "يا مصر يا أم الأمم"، على مسرح دار الأوبرا بالاحتفالية المقامة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

 

وتحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بذكرى ثورة 30 يونيو، بحفل ضخم من دار الأوبرا المصرية، يضم نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة يقدمها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بمشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، ومن إخراج مهدى السيد ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد في 3 يوليو على المسرح الكبير.

حفل الأوبرا 30 يونيو حفل دار الأاوبرا 3 يوليو حنان عصام

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