ميار شريف تودع بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول

ودعت المصرية ميار شريف بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام، وذلك بخسارتها على يد الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين مقابل واحدة، في المباراة التي جمعتهما على الصالة رقم 4 في الدور الأول بالبطولة.

وعانت ميار شريف عانت أمام ماساروفا في المجموعة الأولى، لتخسرها بنتيجة 7 أشواط مقابل 5 خلال 54 دقيقة.

شريف استعادت عافيتها، واستطاعت حسم المجموعة الثانية بأريحية بنتيجة 6 أشواط مقابل 3 خلال 35 دقيقة.

وفي المجموعة الثالثة، تقدمت ميار شريف في الأشواط، قبل أن تعود ماساروفا بالنتيجة وتتقدم على ميار.

ميار عادت بالمباراة للتعادل، ليتم الاحتكام لشوط فاصل، والذي حسمته ماساروفا لصالحها بنتيجة 7-6 في 64 دقيقة، لتُودع البطلة المصرية البطولة من الدور الأول.

وتُعد تلك المشاركة الأولى لـ ميار شريف في الدور الرئيسي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.

ميار شريف تحقق إنجازًا تاريخيًا في التصنيف العالمي للتنس

ونجحت ميار شريف في القفز إلى المركز 31 برصيد 1266 نقطة، في التصنيف العالمي للتنس لمحترفي السيدات، بعدما كانت في المركز 40 عالميًا، كأفضل مركز في مسيرتها الاحترافية.

وأصبحت ميار شريف صاحبة أفضل تصنيف يصل إليه أي لاعب أو لاعبة مصرية في تاريخ لعبة التنس، لتحطم إنجاز إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد الحالي للتنس.

كان إسماعيل الشافعي، أسطورة التنس المصري السابق، قد احتل المركز رقم 34 على مستوى العالم في أبريل لعام 1975، وكان هذا أكبر إنجاز للاعب مصري في التنس، قبل أن تتخطاه ميار شريف بإنجازها التاريخي.

بينما حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للتنس لمحترفي السيدات، برصيد 8940 نقطة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا برصيد 8011 نقطة، ثم الكازاخية إلينا رابيكانا برصيد 5090 نقطة.

ميار شريف تتوج بلقب بطولة فالنسيا للتنس

يأتي ذلك بعدما توّجت ميار شريف بالتتويج بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، من فئة "تشالنجر" الـ125 نقطة في التصنيف، والبالغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وتغلّبت ميار شريف على نظيرتها الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا، المصنفة رقم 130 عالميًا، في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد، بنتيجة واحدة 6- 3 لكل مجموعة، في مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة.