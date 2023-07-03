ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميار شريف تودع بطولة ويمبلدون للتنس من الدور الأول

ميار شريف
ميار شريف

ودعت المصرية ميار شريف بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، ثالث بطولات الجراند سلام، وذلك بخسارتها على يد الإسبانية ريبيكا ماساروفا بمجموعتين مقابل واحدة، في المباراة التي جمعتهما على الصالة رقم 4 في الدور الأول بالبطولة.

وعانت ميار شريف عانت أمام ماساروفا في المجموعة الأولى، لتخسرها بنتيجة 7 أشواط مقابل 5 خلال 54 دقيقة.

شريف استعادت عافيتها، واستطاعت حسم المجموعة الثانية بأريحية بنتيجة 6 أشواط مقابل 3 خلال 35 دقيقة.

وفي المجموعة الثالثة، تقدمت ميار شريف في الأشواط، قبل أن تعود ماساروفا بالنتيجة وتتقدم على ميار.

ميار عادت بالمباراة للتعادل، ليتم الاحتكام لشوط فاصل، والذي حسمته ماساروفا لصالحها بنتيجة 7-6 في 64 دقيقة، لتُودع البطلة المصرية البطولة من الدور الأول.

وتُعد تلك المشاركة الأولى لـ ميار شريف في الدور الرئيسي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.

ميار شريف تحقق إنجازًا تاريخيًا في التصنيف العالمي للتنس

ونجحت ميار شريف في القفز إلى المركز 31 برصيد 1266 نقطة، في التصنيف العالمي للتنس لمحترفي السيدات، بعدما كانت في المركز 40 عالميًا، كأفضل مركز في مسيرتها الاحترافية.

وأصبحت ميار شريف صاحبة أفضل تصنيف يصل إليه أي لاعب أو لاعبة مصرية في تاريخ لعبة التنس، لتحطم إنجاز إسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد الحالي للتنس.

كان إسماعيل الشافعي، أسطورة التنس المصري السابق، قد احتل المركز رقم 34 على مستوى العالم في أبريل لعام 1975، وكان هذا أكبر إنجاز للاعب مصري في التنس، قبل أن تتخطاه ميار شريف بإنجازها التاريخي.

بينما حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على صدارة التصنيف العالمي للتنس لمحترفي السيدات، برصيد 8940 نقطة، تليها البيلاروسية أرينا سابالينكا برصيد 8011 نقطة، ثم الكازاخية إلينا رابيكانا برصيد 5090 نقطة.

ميار شريف تتوج بلقب بطولة فالنسيا للتنس

يأتي ذلك بعدما توّجت ميار شريف بالتتويج بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس إحدى بطولات رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، من فئة "تشالنجر" الـ125 نقطة في التصنيف، والبالغ مجموع جوائزها 115 ألف دولار.

وتغلّبت ميار شريف على نظيرتها الإسبانية مارينا باسولس ريبيرا، المصنفة رقم 130 عالميًا، في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين دون رد، بنتيجة واحدة 6- 3 لكل مجموعة، في مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة.

ميار شريف ويمبلدون جراند سلام ريبيكا ماساروفا التنس

الأكثر قراءة

استدرجه عدة مرات.. موظف يهتك عرض قاصر في مايو

بعد ضبط شاب يقود دراجة نارية في وضع غير لائق مع فتاة.. تعرف على العقوبة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

أجهضت الجنين ولفته بقطعة قماش.. تفاصيل جريمة "فتاة الساحل"

جلست أمامه على الدراجة.. التحري عن "ميكانيكي الجيزة"

موقف الزمالك من عقوبة لجنة الانضباط ضد دونجا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى