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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يواجه الفائز من الزمالك والمقاولون.. بيراميدز إلى نصف نهائي كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر موسم 2022-2023، وذلك بفوزه على البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة، في دور ربع النهائي للبطولة.

افتتح إسلام عيسى التسجيل لـ بيراميدز في الدقيقة الثالثة، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي، في التصدي لها.

وفي الدقيقة التاسعة، اقتحم كريم بامبو منطقة جزاء بيراميدز ليطلق تسديدة قوية تصدى لها أحمد الشناوي.

وفي آخر دقائق الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لـ بيراميدز بعد دفع موسى ديارا لـ مصطفى فتحي.

لاعبو البنك الأهلي اعترضوا على القرار، ليعود الحكم لتقنية الفيديو، والتي أكدت وجود ركلة جزاء، وأيضًا جعلته يمنح دياوارا البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء.

ونفذ الجنوب إفريقي فاجري لاكاي انبرى الركلة الجزائية بنجاح، ليحرز ثاني أهداف بيراميدز، منهيًا الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية.

وفي الشوط الثاني، عاد إسلام عيسى ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 60 من متابعة للتمريرة العرضية من محمد الشيبي من الجهة اليمنى، ليؤكد انتصار فريقه وعبورهم إلى دور نصف النهائي.

بذلك حجز فريق بيراميدز مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لمواجهة الفائز من مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وجاء تشكيل البنك الأهلي علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

خط الهجوم.. كريم بامبو

بيراميدز البنك الأهلي كاس مصر اسلام عيسى فاجري لاكاي

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