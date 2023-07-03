حسن شاهين: نزول المصريين في 30 يونيو كان لتمثيل إرادتهم

قال حسن شاهين، أحد مؤسسى حركة تمرد، إن حركة تمرد ليست هي من أخرجت الناس ضد الإخوان، بل الشعب كان ضد الجماعة الإرهابية في توليها الحكم.

تمرد كانت البوصلة للشارع المصري

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "CBC"، أن تمرد كانت البوصلة للشارع المصري وخارطة الطريق وبادرة أمل في إنهاء حكم الجماعة الإرهابية بشكل سلمي، موضحا أنها كانت تقف أمام تنظيم دموي يتحامي في الغرب.

وتابع، أن الشارع المصري في بداية الأمر عندما خرجت تمرد وطرحت الفكرة بحملة لسحب الثقة من محمد مرسي، وجمع 15 مليون توقيع كعدد أكبر من عدد الناخبين الذين انتخبوه وأصبحت تمرد حملة شعبية، مشيرًا إلى أن أول من وقع على استمارة تمرد كان سائق تاكسي، وهذا يؤكد أن البسطاء كانوا رفضين للإخوان.

وأكد أن نزول المصريين في 30 يونيو كان لتمثيل إرادتهم في خارطة الطريق التي أعلن عنها، حيث تم جمع أكثر من 22 مليون توقيع، ضد الجماعة التي استقوت بميليشياتها وتنظيمها الدولي على الشعب.