خبير: عملية إسرائيل في جنين تهدف للتغطية على فشلها ولن تحقق نجاحًا

قال عصمت منصور، خبير الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل تهدف لإفراغ مخطط جنين من البنية التحتية، مؤكدًا أن نتنياهو لن يحقق أي شيء من هذه العملية حتى وإن دخل جنين لن ينهي مقاومة الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو سلم كل أمره للمتطرفين وذهب لهذه العملية تحت ضغطهم والذين يسحبونه كل مرة نحو اليمين والعنف لهم وللتهرب من التزاماته الداخلية ولصنع انتصار غير موجود على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه العملية ربما أوسع ولكنها جاءت للتغطية عن فشل الاحتلال وستنتهي غدًا أو بعد غد وسيعود الوضع بعد ساعة لما كان عليه.

هذه الحكومة لا يوجد لديها أي خيار للتفاوض

وأكد أن حكومة الاحتلال لا يوجد لديها أي خيار للتفاوض وفتح قنوات التواصل مع السلطة الفلسطينية ولا يوجد لديها سوى العنف، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يملك قرار الحكومة ومن يملكها هو بن غفير.

وأشار إلى أن اليوم كان هناك مظاهرات ضخمة ضد "نتنياهو"، وأراد أن يستبقها بهذه العملية والتي تزيد من التوتر وتضعف السلطة وتجعل الواقع أكثر تعقيدًا.