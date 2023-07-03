إعلام فلسطين: إجلاء المئات من سكان مخيم جنين إلى أماكن آمنة

أفاد التلفزيون الفلسطيني الاثنين، بإجلاء المئات من سكان مخيم جنين إلى أماكن آمنة، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على المخيم الواقع بالضفة الغربية، وفقاً لما نقلته "وكالة أنباء العالم العربي".



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن ثمانية فلسطينيين لقوا حتفهم وأصيب 80 آخرون بينهم 17 بجروح خطيرة، جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت على مدينة جنين ومخيمها، كما لقى فلسطيني آخر حتفه في إطلاق نار في مدينة البيرة.

على صعيد متصل، تجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، منذ قليل في جنين، بحسب ما نقلت قناة العربية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيام الأخير بتقييم الوضع الأمني في الوقت الحالي.

فيما دفع الجيش الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية كبيرة إضافية لمحيط مخيم جنين، بحسب فضائية العربية.

الرئيس الفلسطينى يطالب بفرض عقوبات على قوات الاحتلال

وطالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإدانة هذا العدوان الإرهابي على جنين ومخيمها.

ودعا الرئيس، في كلمته خلال ترؤسه اجتماع القيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم الإثنين، لبحث العدوان المتواصل على جنين ومخيمها، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة لاجتماع طارئ لمواجهة هذه المخاطر.

وقال عباس، وجهت الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين، داعيًا لوحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس.

نتنياهو: جنين تحولت إلى ملاذ للإرهابيين ونحن نضع حدًا

وبرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، ما يجري في جنين بأنه يعزز قوة الردع الإسرائيلية، ويحمي إسرائيل من العمليات.

وأضاف: "جنين تحولت في الأشهر الأخيرة إلى ملاذ "للإرهابيين" ونحن نضع حدًا لهذا الأمر"، بحسب قناة العربية.

تحذيرات أممية

من جانبه، قال تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، إن التصعيد الحالي في الضفة الغربية المحتلة خطير للغاية ويأتي بعد شهور من التوترات المتصاعدة.

وأضاف: "قُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم مقاتلون، وأصيب عدد آخر بنيران قوات الأمن الإسرائيلية خلال عملية عسكرية إسرائيلية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم".