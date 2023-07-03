وزارة العمل تطلب مهندسين وفنيين للعمل بإحدى شركات القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب ذو خبرات تصل لـ 3 سنوات، بإحدى شركات الدعاية والإعلان بالقليوبية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 3 كهربائي، و4 دوكو، و3 فني تكييف، و2 فني cnc، و2 لحام، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على دبلوم.

كما تطلب الشركة أيضا، 3 مهندس مكتب فني، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة عمارة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في الخطابة، القناطر الخيرية، أو الاتصال على 01023332512.

