ذكرى وفاة أمين الهنيدي.. ما هى أشهر أعمال تحتمس أفندى؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أمين الهنيدي الذى اشتهر بدوره بفيلم غرام فى الكرنك، بشخصية تحتمس أفندى، حيث ولد فى 1 أكتوبر 1925ورحل فى 3 يوليو 1986، وهو واحد من أشهر الكوميديان المصريين.

حياة أمين الهنيدي الأسرية

ولد أمين الهنيدي بمحافظة المنصورة فى الأول من اكتوبر عام 1925 واسمه أمين عبد الحميد محمد الهنيدي، ورحل عن عالمنا في 1986، بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر ناهز 60 عامًا.

حياة أمين الهنيدي الفنية

انضم أمين الهنيدي إلى فرقة التمثيل بالمدرسة الثانوية بشبرا، ثم إشترك بفرقة مسرح كلية الأداب، لكنه ترك الاداب والتحق بالحقوق ثم دخل المعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج فيه في 1949 وعيّن مدرسا للتربية الرياضية وفى 1939 إلتحق بفرقة نجيب الريحاني، وشارك فى عمل مسرحى واحد عام ثم سافر إلى السودان والتقى بالفنان محمد أحمد المصري الشهير ب أبو لمعة وكوّنا معا فرقة مسرحية بالنادي المصري بالخرطوم

بداية أمين الهنيدي الحقيقة

تعد بداية أمين الهنيدي الحقيقة عندما لأول مرة فى البرنامج الإذاعي شهير ساعة لقلبك، بعد عودته إلى القاهرة ولقائه بالفنان عبد المنعم مدبولي والمؤلف يوسف عوف، ثم إلتحق بفرقة تحية كاريوكا.

أعمال أمين الهنيدي

الس ينما

- حماتي ملاك

- الأزواج والصيف

- للنساء فقط

- منتهى الفرح

- زوجة ليوم واحد

- زوجة من باريس

- جدعان حارتنا

- 6 بنات وعريس

- سيد درويش

- حارة السقايين

- غرام في الكرنك

- غازية من سنباط

- شنطة حمزة

- شباب مجنون جدا

- شهر عسل بدون إزعاج

- أشجع رجل في العالم

- 7 أيام في الجنة

- نشال رغم أنفه

- أنا ومراتي والجو

- واحد في المليون

- الكدابين الثلاثة

- الظريف والشهم والطماع

- احترسي من الرجال يا ماما

- طائر على الطريق

- القرش

- 4-2-4

- رحلة عيون

- صديقي الوفي

- إحنا بتوع الإسعاف

- ممنوع في مدرسة البنات

- الحدق يفهم

- القطار

الأعمال الدرامية

- لعبة التفكير

- زيارة ودية

- للزمن بقية

- عفراء البادية

- غلطة قلم

- السندباد

- وأدرك شهريار الصباح

- محمد رسول الله (ج5)

الأعمال المسرحية

- أصل وصورة

- لوكاندة الفردوس

- حلمك يا سي علام

- جوزين وفرد

- غراميات عفيفي

- عبود عبده عبود

- أجمل لقاء في العالم

- لوليتا

- يا عالم نفسي أتسجن

- 20 فرخة وديك

- الدنيا مقلوبة

- العريس وأنا

- أسبوع عسل

- عائلة سعيدة جدا

المسلسلات الإذاعية

- ساعة لقلبك

- مخيمر الثالث عشر

- نفسي يا بابا تجوزني

وفاة أمين الهنيدي

رحل عن عالمنا الفنان أمين الهنيدي عن عمر 60 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان، بعد انتهائه تصوير فيلمه الأخير القطار، وتم عرض الفيلم في شهر ديسمبر من نفس العام.