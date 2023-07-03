المسرح الكبير يرفع لافتة "كامل العدد" فى احتفالية ذكرى 30 يونيو بالأوبرا

تنطلق بعد قليل، احتفالية دار الأوبرا برئاسة د.خالد داغر، بذكرى ثورة 30 يونيو، التى يحييها نجوم الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د.مصطفى حلمى ومشاركة طلاب فصول الكورال والباليه بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر ومن إخراج مهدى السيد، ويصاحبها تابلوهات حركية تصميم سالى أحمد.

بث مباشر للحفل على قناة الحياة

من المقرر أن يقام الحفل بحضور د.نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، ويتم إذاعة الحفل على شبكة قناة الحياة مباشرة فى إطار التعاون المشترك بين دار الأوبرا المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتعزيز ودعم الحماسة الوطنية فى نفوس جموع الشعب وإتاحة الفرصة لهم؛ للاطلاع على ألوان من فنون الأوبرا الجادة.

نفاد تذاكر الحفل بالكامل

يرفع المسرح الكبير لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكر العرض نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، وانقسمت أسعار التذاكر إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 260 جنيهًا، والثانية بقيمة 210 جنيهات، أما الثالثة والأخيرة بـ160 جنيهًا.

تضم الاحتفالية نخبة مختارة من المؤلفات الوطنية والرومانسية الشهيرة منها موسيقى الضوء الشارد، طير بينا ياقلبى، لولا الملامة، حبايب مصر، مشربتش من نيلها، بلدى، طوبة فوق طوبة، تسلم ايدينك، يا مصر يا أم الأمم، ع الدوار، بهية، أوبريت الحدود، أوبريت لو كنا بنحبها، بالأحضان، وغيرها.

يقوم بغناء الروائع نجوم الأوبرا وهم أميرة أحمد، محمد حسن، حنان عصام، ياسر سليمان، آية عبدالله، أشرف وليد، أمنية بكر، كنزى، فرح الموجى، مؤمن خليل، أحمد سعيد، أحمد عفت، وإيمان عبدالغنى.

وضعت إدارة الأوبرا المصرية عدة شروط لحضور الحفل وهى:

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء، على أن ينطلق الحفل بعدها بحوالى ساعة.

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية ممنوع ارتداء الشورت".

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات

وتواصل دار الأوبرا المصرية، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين الى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية، إذ قدمت على مدار الأيام الماضية، عدة فعاليات احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو شارك بها مختلف فرقها الفنية، وتضمنت مجموعة من المؤلفات الغنائية والموسيقية الحماسية، كان آخرها حفل مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي وشارك خلاله طلاب فصل كورال الأطفال والشباب تدريب وقيادة الدكتور صابر عبدالستار، بمشاركة فصل البالية تدريب وتصميم رقصات عايشة فؤاد.