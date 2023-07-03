"المصريين الأحرار": ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو بمثابة الصدمات الكهربائية لقلب الوطن

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ذكرى ثورة 30 يونيو وبيان 3 يوليو بمثابة الصدمات الكهربائية لقلب مصر التي أعادتها للحياة مرة أخرى، حيث ما حدث خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية لم يكن وليد سنة واحدة أو عامين، بل كانت تخطط تلك الجماعة بالتعاون مع الجهات الخارجية منذ سنوات عدة لإسقاط الوطن وتدميرهويته.

30 يونيو دليل التماسك

وأكد الدكتور عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية “الحياة"، أن ثورة 30 يونيو دليل على تماسك الشعب، ولكن لم تنتهِ محاولات الإخوان ضد مصر واقتصادها بعد إبعادهم عن السلطة، ولهذا يجب على الشعب المصري الوقوف بجانب الجيش حتى تكتمل المسيرة ويتم القضاء على تلك العناصر الإرهابية ومخططاتهم، موضحاً أن الشعب والقيادة السياسية يحاربون التحديات منذ 10 سنوات لإعادة بناء الوطن.

مخططات الإخوان

وتابع:" الإخوان كانوا يخططون منذ عقود طويلة لزرع الفتن في مصر وتقسيمها إلى دويلات صغيرة، ولكن وقوف رجال القوات المسلحة ضد الجماعة ومن خلفهم ممن يعملون على مدار عشرات السنين حمى مصر من تلك المخططات".