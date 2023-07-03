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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية من الصادارات؟

محمد شعير
محمد شعير

قال د.محمد شعير العضو المنتدب السبق للشؤون التجارية بشركة النصر للتصدير والاستيراد إنه لتحقيق النجاح في زيادة العوائد الدولارية من الصادرات هو أمر حاسم للدولة وفي حالة مصر، هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك. 

أضاف لـ"الدستور"، أنه حول كيفية تحقيق نجاح مصر في زيادة العوائد الدولارية من الصادرات فلابد أن نعلم أنه تعد زيادة العوائد الدولارية من الصادرات أمرًا مهمًا لتعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية الاقتصادية، لافتًا غلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

1. تنويع قاعدة الصادرات: ينبغي على مصر توسيع قاعدة صادراتها لتشمل منتجات مختلفة يجب تشجيع التحول من الاعتماد على الصادرات التقليدية مثل النفط والغاز إلى صناعات أخرى مثل الزراعة والصناعات التحويلية والسياحة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين التكنولوجيا والابتكار وتوفير الدعم والتمويل للشركات المحلية لتطوير منتجات جديدة تستهدف الأسواق العالمية.

2. تعزيز التسويق والترويج: يجب على مصر تعزيز جهود التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. يمكن تحسين الجودة والتصميم والتعبئة والتغليف للمنتجات لجعلها أكثر جاذبية للعملاء العالميين. إضافة إلى ذلك، يجب تعزيز الحملات الإعلانية وتوسيع قنوات التوزيع الدولية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العملاء المحتملين.

3. تحسين بيئة الأعمال: يجب على مصر تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عملية التصدير. يجب تقليل التكاليف والعوائق البيروقراطية وتحسين البنية التحتية اللوجستية لتعزيز كفاءة الشحن والتوزيع. يمكن أيضًا تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية للشركات المصدرة وتوفير الدعم والتدريب للقطاع الخاص لتعزيز تنافسيتهم في الأسواق العالمية.

4. تطوير البنية التحتية اللوجستية: تعتبر البنية التحتية اللوجستية عنصرًا حاسمًا في تعزيز الصادرات. يجب على مصر الاستثمار في تطوير الموانئ والمطارات والشبكة النقلية وتحسين الخدمات اللوجستية. يمكن تسهيل عمليات الشحن والتخليص الجمركي وتقليل وقت التسليم وتكاليف النقل، مما يزيد من جاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الصناعات التحويلية الصناعات المنتجات الصادارات الدولاريه

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