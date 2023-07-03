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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"خمسة كل خميس" أغنية جديدة لمحمد رمضان من فيلم "ع الزيرو" (فيديو)

محمد رمضان ونيللي
محمد رمضان ونيللي كريم

بدأ محمد رمضان الترويج لفيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “ع الزيرو” والذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية وتشاركه البطولة النسائية نيللي كريم، تمهيدًا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يطرح محمد رمضان أولى الأغنيات الدعائية لفيلم “ع الزيرو” بصوته تحمل اسم “خمسة كل خميس" وكشف عن البرومو التشويقي للأغنية المقرر طرحها الأيام القليلة المقبل.

حقق برومو فيلم “ع الزيرو” الذي طرح أمس ردود أفعال قوية من قبل الجمهور واستطاع ان يتصدر البرومو رقم 1 في تريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة للفيلم عن الموعد النهائي لطرحه بالسينمات وذلك بعد خروجه من منافسة أفلام عيد الأضحى المنقضي.

أحداث فيلم ع الزيرو

تدور أحداث فيلم “ع الزيرو” وفي إطار من الحركة والتشويق حول شاب يجسده محمد رمضان، يعمل على "دي جي" تتوفى زوجته ليصبح مسئولا عن رعاية طفله الوحيد المريض، وتتطور الأحداث ليصبح «دراجون» واحدًا من الأغنياء، ليدخل في تجارة الأعضاء البشرية، ويقع فى حب نيللى كريم، والفيلم يحتوى على العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال فيلم ع الزيرو

يشارك فى بطولة فيلم ع الزيرو بجانب النجم محمد رمضان والنجمة نيللي كريم، چومانا مراد، محمد لطفى، خالد الصاوي، شريف دسوقي، إسلام إبراهيم، تأليف د.مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

فيلم “مرزوق وإيتو”

من جهة أخرى، انتهى رمضان من تصوير أغلب أحداث فيلم "مرزوق وايتو"، الذي تعاقد علية منذ نحو عام، وأصبح العمل شبه جاهز للعرض، حيث صور منه عددًا لا بأس به من المشاهد، تجعله قريبا من إنهاء تصويره، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير.

فيلم ع الزيرو ع الزيرو فيلم “مرزوق وإيتو” النجم محمد رمضان نيللي كريم

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