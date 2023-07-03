الزراعة " تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأرز خلال شهر يوليو



أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأرز مراعاتها، خلال شهر يوليو:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

ضرورة الاهتمام بالري وعدم تعريض النباتات للجفاف بعد الشتل أو البدار أو التسطير.

التخلص من بقايا الحشائش إن وجدت.

إضافة الدفعة الثانية من السماد الآزوتى مع ضرورة الالتزام بالمعدلات الموصي بها.

متابعة الإصابات المرضية والحشرية ومكافحتها بالمبيدات والمعدلات الموصي بها.

علاج ظاهرة الاحمرار والتي تظهر نتيجة سوء الصرف بالرش بمحلول الزنك والبوتاسيوم في الأرض الملحية.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الشامية مراعاتها، خلال شهر يونيه:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

مكافحة الحشائش:

يتم أما بالعزيق مرتين (الأولى خربشة قبل ريه المحاياة وذلك لإزالة الحشائش وسد الشقوق وتسليك الخطوط، والعزقة الثانية (خرطاً) قبل الرية الثانية وبها تصبح النباتات في وسط الخط) أو باستخدام مبيدات الحشائش الموصي بها.

الخـف:

في حالة الزراعة اليدوية:

يتم الخف بعد الانتهاء من العزقة الأولى مرة واحدة بحيث يترك نبات واحد فى الجورة وذلك قبل رية المحاياة مباشرة، وينصح بعدم التأخير في الخف أو الخف المتكرر، وفى حالة غياب بعض الجور يترك نباتين في الجورة المجاورة وذلك لتعويض عدد النباتات.

في حالة الزراعة بالميكنة:

لا تتم أي عمليات خف للنباتات حيث الزراعة على نبات واحد بالجورة.

التسميد في الأراضي القديمة:

التسميد الآزوتى:

تستجيب نباتات الذرة الشامية بدرجة كبيرة لعنصر الآزوت لذا يلزم إضافة 260 كجم يوريا أو360 كجم نترات للفدان تكبيشاً أسفل النباتات على بعد قليل منها بحيث تصل إليه مياه الرى إما على دفعتين الأولى قبل رية المحاياة والثانية قبل الرية الثانية فى حالة الزراعة عقب محصول بقول ، أو تعطى على ثلاث دفعات متساوية فى حالة الزراعة عقب قمح الأولى عند الزراعة كجرعة منشطة ، والثانية قبل رية المحاياة ، ثم تعطى الدفعة الأخيــرة قبل الرية الثانية وفى كل الأحوال يجب عدم إضافة السماد الآزوتى خلال مرحلة التزهير ومابعدها.