لسرقتها.. شاب يبيع عشيقته لصديقه بفيديو جنسي

شهدت منطقة السيدة زينب في القاهرة جريمة بشعة، حيث استغل شاب وصديقه فتاة وصوراها في وضع مخل بقصد سرقتها وابتزازها.

في التفاصيل، جمعت علاقة جنسية محرمة شابا مع فتاة بمنطقة السيدة زينب، واتفقا على اللقاء في منزل صديق.

في الوقت المحدد حضرت الفتاة إلى عشيقها، وبعد أن أنهيا علاقتهما، فوجئت بحضور صديقه إلى الشقة وفقا لاتفاق مسبق مع حبيبها وقام بتصويرها وهي دون ملابسها في أوضاع مخلة.

وأصيبت بحالة من الرعب والخوف فعشيقها أعد خطة مع صديقه لتصويرها عارية دون ملابسها ثم الاستيلاء على مقتنياتها من هاتف محمول ومشغولات ذهبية وغيرها.

بالفعل هدد العشيق وصديقه عشيقتها بفضحها بهذه الفيديوهات، وأنهم سيسرقون كافة متعلقاتها، وطلبا منها أن تغادر المكان.

الفتاة ارتدت ملابسها وهربت من المكان بسرعة، بعد أن تم تجريدها من متعلقاتها، وهرولت إلى قسم الشرطة، وأبلغت بما حدث معها بالضبط.

إذن النيابة العامة

أجهزة الأمن قامت بالتحري عن الواقعة وتبين صحتها، فأصدرت إذن من النيابة العامة قوات بضبط المتهمين، الذين أقرا بما هو منسوب إليهما، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود مقطع فيديو للفتاة وهي عارية، فأحيل المتهمين إلى النيابة التي فتحت تحقيقات موسعة في الحادث، وعقب ذلك أحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة الخطف وهتك عرض فتاة وسرقة أموالها ومتعلقاتها بالإكراه.