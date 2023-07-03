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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مركز جسور الثقافي ينظم ورشة لإعادة التدوير

اعلان الورشة
اعلان الورشة

ينظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة لإعادة التدوير بالتعاون مع برنامج صلة الثقافي بعنوان "حلق ومحفظة وشنطة" على مدار ثلاثة أيام هم الثالث والخامس والسادس من شهر يوليو، بدايةً من عمر عشرة سنوات، بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي.

تتضمن الورشة تعليم تصميم الحلي والشنط والمحافظ والإكسسوارات من قصاقيص الجلد والقماش والأوراق المختلفة والخيوط، على أن تنتهي الورشة بعرض المنتجات في معرض خاص في الثامن من شهر يوليو.

تتمثل رؤية مركز جسور الثقافي في بناء جسوراً من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

الجدير بالذكر أن برنامج صلة الثقافي نظمته كنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي بهدف المساعدة في تعزيز السلام والوئام والاحترام والشمولية من خلال الموسيقى والثقافة.

ئيس عبد الفتاح السيسي الأسقفية الأنجليكانية الأسقف الأسقفية الأنجليكاني الاسقفي الاحترام الاصطفاف الاستقرا اكسسوارات التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الجيش المصرى الدكتور سامي فوزي

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