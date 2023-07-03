قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه شرب الإسكندرية.. الأوراق والشروط

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الاثنين، قبول دفعة جديده من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة والأزهرية دور أول (بنين) فقط عام 2023، وذلك بالمدرسة الثانوية الفنيه الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى للبنين بالإسكندرية، وذلك اعتبارًا من غدٍ وحتى 23 يوليو الجاري.

تقبل المدرسة الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة دور أول بنين، بمجموع 260 درجة، وطلاب الأزهرية دور أول بنين بمجموع 455درجة 93%.

أوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان لها اليوم، أنه سوف يتم تقديم الطلبات عبر البوابة الالكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من خلال الموقع التالي: https://alexwater.com.eg.

متطلبات وتعليمات طلب الالتحاق الإلكتروني

وأشار البيان أن طلب الالتحاق الإلكتروني يتضمن البيانات التالية:

• اسم الطالب رباعي

• الرقم القومى للطالب

• تاريخ ميلاد الطالب

• المحافظة الصادر عنها الشهادة الاعدادية

• سنة الحصول على الشهادة الإعدادية (2023)

• رقم تليفون ولي أمر الطالب

• عنوان الطالب

• مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

• المرفقات المطلوب رفعها مع الطلب الالكترونى على الموقع (صورة استمارة نجاح الشهادة الاعدادية او بيان نجاح - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر وجه امامى ).

كما تم التنبيه على ما يلي:

• يتم ملئ النموذج بعناية على الموقع الالكترونى والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة.

• اقصى حجم للمستند الواحد المرفوع هو 4 ميجا بايت.

• نوع الملفات المسموح بها (jpg -png- pdf)

• يتم الاحتقاظ برقم الطلب لمتابعة باقى اجراءات التقديم على الموقع الالكترونى.

• بعد الحصول على رقم الطلب يتم الاحتفاظ به عن طريق تنزيل ملف (word) على جهاز الطالب وذلك للمساعدة على الاحتفاظ برقم الطلب فقط.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.