ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبول دفعة جديدة بمدرسة مياه شرب الإسكندرية.. الأوراق والشروط

مدرسة شركة مياه الشرب
مدرسة شركة مياه الشرب بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الاثنين، قبول دفعة جديده من الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الاعدادية العامة والأزهرية دور أول (بنين) فقط عام 2023، وذلك بالمدرسة الثانوية الفنيه الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى للبنين بالإسكندرية، وذلك اعتبارًا من غدٍ وحتى 23 يوليو الجاري.

تقبل المدرسة الطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة دور أول بنين، بمجموع 260 درجة، وطلاب الأزهرية دور أول بنين بمجموع 455درجة 93%.

أوضحت شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان لها اليوم، أنه سوف يتم تقديم الطلبات عبر البوابة الالكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من خلال الموقع التالي: https://alexwater.com.eg.
متطلبات وتعليمات طلب الالتحاق الإلكتروني

وأشار البيان أن طلب الالتحاق الإلكتروني يتضمن البيانات التالية:

• اسم الطالب رباعي
• الرقم القومى للطالب
• تاريخ ميلاد الطالب
• المحافظة الصادر عنها الشهادة الاعدادية
• سنة الحصول على الشهادة الإعدادية (2023)
• رقم تليفون ولي أمر الطالب
• عنوان الطالب
• مجموع درجات الطالب في الشهادة الإعدادية
• المرفقات المطلوب رفعها مع الطلب الالكترونى على الموقع (صورة استمارة نجاح الشهادة الاعدادية او بيان نجاح - صورة شهادة الميلاد - صورة بطاقة الرقم القومى لولى الامر وجه امامى ).

كما تم التنبيه على ما يلي:

• يتم ملئ النموذج بعناية على الموقع الالكترونى والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة.

• اقصى حجم للمستند الواحد المرفوع هو 4 ميجا بايت.
• نوع الملفات المسموح بها (jpg -png- pdf)
• يتم الاحتقاظ برقم الطلب لمتابعة باقى اجراءات التقديم على الموقع الالكترونى.

• بعد الحصول على رقم الطلب يتم الاحتفاظ به عن طريق تنزيل ملف (word) على جهاز الطالب وذلك للمساعدة على الاحتفاظ برقم الطلب فقط.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.

FB_IMG_1688397557115
FB_IMG_1688397557115
شركة مياه الشرب بالاسكندرية الشهادة الإعدادية العامة الأزهرية الثانوية الفنية الصناعية طلب الالتحاق الإلكتروني

الأكثر قراءة

وضع غير لائق.. تفاصيل فيديو "شاب وفتاة" على دراجة نارية

حملة 100 مليون صحة تجوب الإسكندرية.. ومواطنون: "بنتطمن على صحتنا ببلاش"

فيديوهات إباحية.. شاب يطارد طليقته فى التبين على الإنترنت

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

الأكثر جماهيرية.. بالأرقام.. برامج «المتحدة» تكتسح مواقع التواصل الاجتماعى

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين