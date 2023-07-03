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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إقبال كثيف من الزائرين للاستمتاع بالمسطحات الخضراء والأشجار النادرة بحدائق الري

الحدائق والمتنزهات
الحدائق والمتنزهات

شهدت حدائق ومتنزهات الرى في مختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية وحدائق لؤلؤة والإيمان، وأيضًا المركز الثقافى الأفريقى في أسوان، إقبالا كبيرا من المواطنين والزائرين في آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، للاستمتاع بالمسطحات الخضراء والمناطق التاريخية وشاطئ النيل بالقناطر.

كما استمر توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية، اليوم الإثنين، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك للاستماع بالمسطحات الخضراء والأشجار النادرة والزهور والنباتات المتنوعة ومناطق ألعاب الأطفال.

حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل الزوار للاحتفال بـ آخر أيام إجازة عيد الأضحى بين أحضان الطبيعة
 

 وأيضًا توافد آلاف المواطنين والزائرين للتنزه على شاطئ نهر النيل الملاصق للحدائق في منطقة القناطر الخيرية.

حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل الزوار للاحتفال بـ آخر أيام إجازة عيد الأضحى بين أحضان الطبيعة
 

كما قامت مصلحة الرى المشرفة على الحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، بفتح الحدائق والمتنزهات ومنها عفلة والقناطر والياسمين بداية من الساعة السابعة صباحاً.

حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل الزوار للاحتفال بـ آخر أيام إجازة عيد الأضحى بين أحضان الطبيعة الخلابة 
 

كما شهدت جميع الحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، توفير جميع سبل الاستمتاع بالإجازة، وخاصة الأطفال من خلال توفير مناطق ألعاب لهم، في آخر أيام الإجازة الرسمية والعودة إلى أعمالهم بعد إنتهاء أيام عيد الأضحى المبارك.

حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل الزوار للاحتفال بـ آخر أيام إجازة عيد الأضحى بين أحضان الطبيعة الخلابة 

في ذات السياق، شهد المركز الثقافى الأفريقى في مدينة أسوان، الإثنين، إقبالاً كبيراً من الزائرين والمواطنين المصريين والسائحين، للاستمتاع بمشاهدة تاريخ وادى النيل، وأيضًا الاحتفال في آخر أيام إجازة عيد الأضحى المبارك داخل قاعات المركز والحدائق الملحقة به.

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