تغيرات سعرية بأسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب، الاثنين، في منتصف التعاملات تحرك طفيف في الأسعار مع إقبال ملحوظ من المواطنين.

وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن أسعار الذهب اليوم سجلت تحرك طفيف تأثرا بالاقبال المحلي من قبل المواطنين.

وأضاف نجيب، لـ"الدستور"، أن أسعار الذهب اليوم وفق اخر تحديث جائت كالتالي:

سجل عيار 18 نحو 1907 جنيهات

عيار 21 نحو 2225 جنيهًا

عيار 24 نحو 2543 جنيهًا

وسجل سعر الجنيه ذهب 17800 جنيه

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الاأسعار لا تشمل المصنعية’.

وأشار إلى أن سعر الذهب العالمي

1925 دولار للأونصة