ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بشركة غزل المحلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد محافظ الغربية أعمال التطوير التي تشهدها شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة ضمن خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة وإعادتها مرة أخرى إلى سابق عهدها كقلعة من قلاع الصناعة المصرية الكبرى، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان  المحلة.

d9d72675-cc98-48f0-bc0f-750233dade59

وخلال جولته تفقد المحافظ أعمال إنشاء مصنع غزل 1 والذي يقام على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً، بتكلفة تقديرية  780 مليون جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد شاكر  إلى أعمال تطوير باقي المصانع من خلال تحديث الإنشاءات والآلات التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب التطوير الشامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب، موضحًا أن أحد أهم أركان خطة التطوير كانت دمج شركة الغزل وشركة الصباغة، وذلك بهدف خلق كيان قوي قادر على المنافسة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية.

5b70c31a-7530-4bff-b2d3-c32c454376a3

وعلى هامش الجولة شهد رحمي اختبارات أكاديمية كرة القدم بنادي غزل المحلة حيث أكد على أن قطاعات الناشئين بالأندية هي أساس كرة القدم وهي ما توفر فرص كبيرة لاكتشاف المواهب الصاعدة وهو الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في تحسين موارد الأندية المالية والبشرية متمنيا التوفيق والنجاح لكل المتقدمين.

2ba831bf-dd49-4df2-9936-32c781b5c935

وفي إطار منفصل، أشاد محافظ الغربية، بجهود الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التي قدمت خدمتها على مدار 9 أيام داخل قرى ومدن المحافظة، والتي شهدت خلالها إقبال كبير وملحوظ من المواطنين نظراً لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

42b4e2af-7136-4321-b32a-cec0181688ba

أشار محافظ الغربية إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 11 ألف و202 خدمة طبية ، مضيفاً أن المبادرة شملت تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 6 آلاف منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة. 

محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بشركة غزل المحلة قلاع الصناعة المصرية الكبرى وذلك بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ أعمال التطوير التوفيق والنجاح التخصصات الشركات العالمية

الأكثر قراءة

دماء في فرح.. عيد وشقيقه ينتقمان من زوجتيهما بطعن طفلين من العائلة بالمطرية (صور)

العشق الحرام.. لقاءات فى الخفاء بين حبيبين تنتهى بفضيحة بالساحل

بعد نبأ وفاته المفاجئة.. أحمد قنديل يتصدر ترند جوجل

استمرارًا للحراك المسرحى.. 4 عروض خلال شهر يوليو بالطليعة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في ربع نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

«مش عايزني أروح الكعبة».. سيدة تخلع زوجها لرفضه السماح لها بأداء العمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

حسن مرهج لـ"الدستور": إسرائيل تخشى من تحول جنين لغزة جديدة

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تريد تفجير ساحة الصراع وإطلاق دوامة العنف والفوضى

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل تصعّد فى جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية