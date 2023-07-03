محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال التطوير بشركة غزل المحلة

تفقد محافظ الغربية أعمال التطوير التي تشهدها شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة ضمن خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة وإعادتها مرة أخرى إلى سابق عهدها كقلعة من قلاع الصناعة المصرية الكبرى، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أحمد شاكر رئيس مجلس إدارة الشركة، والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة.

وخلال جولته تفقد المحافظ أعمال إنشاء مصنع غزل 1 والذي يقام على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً، بتكلفة تقديرية 780 مليون جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد شاكر إلى أعمال تطوير باقي المصانع من خلال تحديث الإنشاءات والآلات التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب التطوير الشامل في نظم الإدارة والتسويق والتدريب، موضحًا أن أحد أهم أركان خطة التطوير كانت دمج شركة الغزل وشركة الصباغة، وذلك بهدف خلق كيان قوي قادر على المنافسة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية.

وعلى هامش الجولة شهد رحمي اختبارات أكاديمية كرة القدم بنادي غزل المحلة حيث أكد على أن قطاعات الناشئين بالأندية هي أساس كرة القدم وهي ما توفر فرص كبيرة لاكتشاف المواهب الصاعدة وهو الأساس الذي يمكن الاعتماد عليه في تحسين موارد الأندية المالية والبشرية متمنيا التوفيق والنجاح لكل المتقدمين.

وفي إطار منفصل، أشاد محافظ الغربية، بجهود الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة التي قدمت خدمتها على مدار 9 أيام داخل قرى ومدن المحافظة، والتي شهدت خلالها إقبال كبير وملحوظ من المواطنين نظراً لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

أشار محافظ الغربية إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم بلغ 11 ألف و202 خدمة طبية ، مضيفاً أن المبادرة شملت تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 6 آلاف منتفع من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة.