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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

استمرارا للحراك المسرحي.. 4 عروض خلال شهر يوليو بالطليعة

صورة الفعالية
صورة الفعالية

استمرارا للحراك الفني الذي تشهده مسارح الدولة، يقدم البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفنى للمسرح، من خلال فرقة مسرح الطليعة برئاسة المخرج عادل حسان، بعرض ٤ مسرحيات خلال شهر يوليو الجارى على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة .

حيث تعرض الفرقة تحت شعار "ليالى الطليعة"، مسرحية "باب عشق" تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، تمثيل "ماهر محمود، هالة ياسر، فكري سليم، أحمد حسن، محمد أمين، محمد صلاح، إسلام بشبيشي، دنيا عوني"، فى الفترة من الخميس ٦ يوليو حتى الإثنين ٢٤ يوليو، ٩م يوميا عدا يوم الثلاثاء أجازة، على قاعة زكى طليمات.

وعلى قاعة صلاح عبد الصبور، تقدم مسرحية "بيت روز" تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، تمثيل  "سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد"، وذلك فى الفترة من الخميس ٦ يوليو حتى الإثنين ١٠ يوليو، ٧.٣٠م يوميا .

ويعرض اعتبارا من الخميس ١٣ يوليو وحتى الإثنين ١٧ يوليو، العرض المسرحى "ليلة القتلة" تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحى يوسف، تمثيل "نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري"، يوميا فى الساعة ٧.٣٠م على قاعة صلاح عبد الصبور.

كما يعرض أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور "مونودراما فريدة" بطولة الفنانة عايدة فهمى، وكتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك ٧.٣٠م يوميا اعتبارا من الخميس ٢٠ يوليو وحتى الإثنين ٢٤ يوليو .

مسارح الدولة البيت الفني للمسرح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى رئيس البيت الفني للمسرح فرقة مسرح الطليعة

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