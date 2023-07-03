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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"طلب المساعدة".. لماذا تزداد نسب الإصابة بالاكتئاب بين الرجال؟

الاكتئاب عند الرجال
الاكتئاب عند الرجال

الاكتئاب هو حالة صحية عقلية خطيرة وشائعة من غير المرجح أن تتحسن من تلقاء نفسها، ففي ظل الضغوط الحياتية المتزايدة، يعاني الكثير من الرجال من القلق والاكتئاب، حيث تؤثر هذه المشاعر السلبية على جودة حياة الأشخاص.

كما تؤثر على صحتهم العقلية والجسدية، ومن أجل التعامل مع هذه المشاعر، هناك العديد من الطرق الفعالة التي يمكن إتباعها، فيما يلي بعض أفضل الطرق للتعامل مع القلق والاكتئاب في ظل الضغوط الحياتية، وفقًا لما ذكره موقع "better health".

ممارسة التأمل والاسترخاء: 

يمكن أن يساعد التأمل وممارسة الاسترخاء في تهدئة العقل والجسم، حيث يمكنك تجربة التنفس العميق والتأمل الموجه لتحقيق حالة من الهدوء والسكينة الداخلية.

ممارسة الرياضة والنشاط البدني: 

يعتبر ممارسة الرياضة والنشاط البدني فعالًا لتحسين المزاج وتقليل القلق والاكتئاب، فقد تختار نوعًا من التمارين المفضلة لديك مثل المشي أو ركوب الدراجة أو اليوجا أو أي نشاط بدني آخر يساعدك في التخلص من التوتر.

العناية بالنظام الغذائي والنوم: 

تناول الأطعمة الصحية والمتوازنة والحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم يلعبان دورًا هامًا في تعزيز الصحة العقلية والتقليل من القلق والاكتئاب.

البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة: 

يمكن للدعم الاجتماعي أن يكون له دور كبير في التخفيف من القلق والاكتئاب، وقد تعمل الدردشة مع أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء على تحسين مزاجك ومشاركة المشاعر السلبية التي تعاني منها.

الابتعاد عن المصادر السلبية: 

قد يؤثر التعرض المستمر للأخبار السلبية أو القضايا السياسية أو المشاكل الشخصية الأخرى على صحتك العقلية، حاول تقليل التعرض لهذه المصادر وتركز على الأشياء الإيجابية في حياتك.

طلب المساعدة المهنية: 

في حالة استمرار القلق والاكتئاب وتأثيرهما على حياتك اليومية، قد تكون الاستشارة مع متخصص في الصحة العقلية ضرورية، ويمكن أن يساعدك المساعدة المهنية على تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع المشاعر السلبية.

ما سبب انتشار القلق والاكتئاب عند الرجال؟

أضحت الدكتورة صافيناز عبد السلام، استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أنه في المتوسط، يصاب واحد من كل 8 رجال بالاكتئاب وسيشعر واحد من كل 5 رجال بالقلق في مرحلة ما من حياتهم.

كما أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالقلق والاكتئاب من النساء، فهم أيضا أقل احتمالا للتحدث عنها، فهذا يزيد من مخاطر قلقهم أو اكتئابهم دون إدراك أو علاج.

أكدت "عبد السلام" أن الاكتئاب غير المعالج هو عامل خطر كبير للانتحار، فهناك حوالي 3000 حالة انتحار كل عام، وحوالي 75٪ من الأشخاص الذين يوديون بحياتهم هم من الرجال، مع متوسط ​​ما يقرب من 7 رجال يقتلون حياتهم كل يوم.

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