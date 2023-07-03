ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القباج" توجه باستمرار تنفيذ الأنشطة للمتعافين من الإدمان للحد من الانتكاسة

نيفين القباج
نيفين القباج

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، رحلات صيفية للمتعافين للاستمتاع بشواطئ النيل وشواطئ المحافظات الساحلية وزيارة جبل الملح والجامع الكبير ببورفؤاد، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للجامع وأيضا زيارة حديقة الملكة فريال، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على خلق جو ترفيهي وكسر الملل لدى المتعافين وتحفيزهم على  استكمال برامج التأهيل النفسي والاجتماعي داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

 ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي، ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إضافة الى إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم فى العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

 من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الى حرص الصندوق على تنفيذ الأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة والدمج المجتمعي، كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية.

ولفت إلى أنه تم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" داخل المناطق المطورة لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الإخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض، كما أنه جار التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

القباج توجه باستمرار تنفيذ الأنشطة الدكتور عمرو عثمان الخط الساخن الدعم النفسي الدمج المجتمعي

الأكثر قراءة

العشق الحرام.. لقاءات فى الخفاء بين حبيبين تنتهى بفضيحة بالساحل

كشف تفاصيل الواقعة... ضحية جديدة فى "حادث التجمع"

بـ6 دقائق فقط.. كيف خدعت "أوشين جيت" عملاءها برحلتها الملعونة لتيتانيك؟

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

المئات يشيعون جنازة الفنان أحمد قنديل.. وأشرف زكى يحمل جثمانه

مصدر: رأى الجهاز الفنى قد يدفع إدارة الأهلى للتعاقد مع إمام عاشور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

حسن مرهج لـ"الدستور": إسرائيل تخشى من تحول جنين لغزة جديدة

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل تصعّد فى جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين