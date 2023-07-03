"القباج" توجه باستمرار تنفيذ الأنشطة للمتعافين من الإدمان للحد من الانتكاسة

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، رحلات صيفية للمتعافين للاستمتاع بشواطئ النيل وشواطئ المحافظات الساحلية وزيارة جبل الملح والجامع الكبير ببورفؤاد، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للجامع وأيضا زيارة حديقة الملكة فريال، حيث يأتي ذلك في إطار الحرص على خلق جو ترفيهي وكسر الملل لدى المتعافين وتحفيزهم على استكمال برامج التأهيل النفسي والاجتماعي داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تكثيف الأنشطة للمتعافين من الإدمان سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي، ضمن خدمات ما بعد العلاج وخدمات الدعم النفسي وبرامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل داخل مراكز العزيمة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إضافة الى إتاحة القروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة" بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حيث تتيح إقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم فى العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.

من جانبه أشار الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الى حرص الصندوق على تنفيذ الأنشطة المختلفة للمتعافين من الإدمان في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة والدمج المجتمعي، كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية.

ولفت إلى أنه تم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" داخل المناطق المطورة لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة حتى الآن مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الإخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض، كما أنه جار التوسع في تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".