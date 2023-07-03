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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صندوق مكافحة الإدمان ينظم زيارة للمتعافين من أبناء المناطق المطورة للأهرامات

متعافين
متعافين

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رحلات للمتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" مثل الأسمرات والمحروسة وحدائق أكتوبر وأهالينا إلى منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري لتعرفهم على الطبيعة وآثار مصر العظيمة، بالإضافة إلى توعية المتعافين بأهمية الحفاظ على الآثار وتعزيز الوعي السياحي والأثري لديهم ضمن خدمات ما بعد العلاج المجاني وإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين للحد من الانتكاسة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات" حيث يتم تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 170 ألف زيارة منزلية خلال العام الماضي استهدفت الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط عدد 2 زيارة الى 3 زيارات لكل أسرة على مدار العام وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن" 16023" لصندوق مكافحة الإدمان على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ويتم توفير جميع الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من أبناء المناطق المطورة مجانا داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة والإدمان والشريكة مع الخط الساخن وفقا للمعايير الدولية.

الدعم النفسي الخدمات العلاجية الدمج المجتمع الدمج المجتمعي الشباب والمرأة

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