الآبار الكبريتية بالوادي الجديد: "فيها شفاء للناس" (صور)

تعتبر المياه الكبريتية بالوادي الجديد استشفائية تساعد في القضاء على بعض الأمراض التي تصيب الانسان من أمراض الجهاز العضلي الهيكلي والأمراض الروماتيزمية والجلدية.

تمثل آبار المياه الكبريتية بالوادي الجديد واحدة من أهم أنواع السياحية العلاجية بالصحراء الغربية المصرية، فهناك عشرات الآبار الساخنة المنتشرة على مستوى الواحات والتي تعتبران مقصدا هاما لمئات السياح سنويا من الباحثين عن الآبار الإستشفائية

وقال عبدالله سيدهم، دليل صحراء بالوادي الجديد، إن الآبار الاستشفائية منحة أنعم الله بها علي اهالي الواحات لعلاج بعض الأمراض وبأقل الإمكانيات المادية المتاحة، حيث يقوم المريض بالنزول في المياه الكبريتية الموجودة داخل البئر لمدة ساعه او ساعة ونصف والاستمتاع بالمياه الساخنة التي تعمل علي علاج آلام العظام والخشونة والروماتيزم وإذابة الدهون.

أضاف سيدهم أن المياه الكبريتية الساخنة التي تتدفق من باطن الأرض تحت درجات حرارة عالية تصل لأكثر من 47 درجة مئوية وتحتوي على العديد من العناصر المعدنية مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والكبريت والفسفور والمنجنيز وعناصر هامة تساعد فى علاج امراض الالتهاب العظمى المفصلى وروماتويد العضلات الليفى والتهاب الأعصاب والآلم الناجمة عنه والشلل ووهن الأطراف والأمراض العصبية والنفسية ومرض النقرس المزمن (داء الملوك) وأمراض الجهاز التنفسى كالتهاب الجيوب الأنفية المزمن، التهاب الشعب الهوائية، الربو الشعبى المزمن والأمراض الجلدية كالجرب، الإكزيما، حب الشباب، الصدفية وتيبس المفاصل، والكسور الملتئمة المصحوبة بمضاعفات الالتئام الخاطئ والقصور المزمن بالدورة الشريانية للأطراف والسمنة المفرطة والمرضية.

قال أشرف شوقي أحد أبناء الوادي الجديد، إننا كثير ما نلجأ إلى مثل هذا الآبار الكبريتية المنتشرة في المحافظة فهى الأكثر فاعلية وتأثيرا على إضفاء حالة من النشاط الذهني والاستجمام النفسي والعلاج من الأمراض المزمنة وآلام العظام والمفاصل وتنشيط الدورة الدموية وغيرها دون تدخل الإنسان في هذا الشأن، مشيرا إلى أن بعض الأطباء ينصحون مرضاهم فى كثير من الأحيان بالذهاب إليها وقضاء بعض الوقت بالاسترخاء بعد الاستحمام لما تتمتع تلك العيون والابار الكبريتية من مزايا خاصة جعلتها وسيلة للعلاج والوقاية من هذه الأمراض

أوضح شوقي أن الإقبال علي السياحة العلاجية بالوادي الجديد تزايد بشكل ملحوظ وخاصةً بعد شفاء العديد من الحالات المرضية التي جاءت من مختلف المحافظات لأجل الاستشفاء بالآبار والعيون الكبريتية بالمحافظة، مشيرا إلي أن أحد الآبار العلاجية بمركز الداخلة أستقبل العديد من الوفود من مختلف الجنسيات بغرض السياحة العلاجية

وتمتاز محافظة الوادي الجديد بتنوع تركيبة أراضيها وابارها الجوفية التى تختلف فى تركيب مكوناتها ودرجة حرارة مياهها والتى تجدها فى بقعة واحدة تتدفق شديدة السخونة بدرجات حرارة تصل إلى 70 درجة مئوية.