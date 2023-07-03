ثقافة دمياط تقدم ليلة جديدة من احتفالات ثورة 30 يونيو

ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، للاحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، قدمت فرقة كورال قصر ثقافة دمياط الجديدة حفلها الغنائي الموسيقي، بقيادة الفنان عبد الرحمن المهدي.

وتضمنت الفقرات أغاني وعدد من المقطوعات الموسيقية الوطنية عن مصر منها أغنية "وحشاني بلادي"، وأغنية "لا زلت أهواها"، بالإضافة لعدد متنوع من الأغنيات غناء الفرقة منها "أنا أتوب عن حبك، أديش كان فيه ناس لفيروز، معقول أنساك، فين لياليك، الحب لعبة".

كما أقيم معرض للكتاب ضمن الحفل ضم عددًا من الأعمال المؤرخة لتاريخ مصر وعدد من السير الذاتية لشخصيات مصرية مؤثرة.

جاء ذلك بحضور د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط، وجيهان عبد السميع مدير قصر ثقافة دمياط الجديدة.

ونظمت الفعاليات بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وتأتي في سياق برنامج احتفالي كبير تنظمه هيئة قصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بالذكرى العاشرة للثورة والتي تقام في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو الحالي.

وكانت الهيئة احتفلت على مسرح فوزي فوزي الصيفي بأسوان، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالثورة المجيدة الذي انطلق الجمعة الماضي.

وتضمنت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة كورال قصر ثقافة العقاد بقيادة المايسترو أحمد موسى قدمت خلاله الفرقة مجموعة من الأغاني منها "الله أكبر، يا دنيا سمعاني، ياصحبجية، ياسلام على حبي وحبك، طالعة في دماغي، خفيف الروح، زي ما هي حبها".

كانت الفعاليات قد تضمنت أمس الأول ورشة ألعاب شعبية للأطفال أدارها موسى محمد قام خلالها بتنفيذ عدد من الألعاب الشعبية منها "البالونات، الكراسي، شد الحبل، الحجلة" والتي استمتع بها الأطفال، عرض عرائس "الأسد وأرنوب"، اكتشاف مواهب في الغناء للأطفال.

وتقام الاحتفالات بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وينظمها فرع ثقافة أسوان، ضمن فعاليات متنوعة لهيئة قصور الثقافة احتفالا بذكرى الثورة المجيدة بالعديد من المحافظات، والتي تختتم اليوم الاثنين 3 يوليو.