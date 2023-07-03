للعام الثالث على التوالى.. إدارج جامعة طنطا ضمن أفضل الجامعات عالميا طبقا لتصنيف الـ QS

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن إدراج جامعة طنطا في تصنيف QS البريطاني العالمي لعام 2024، وذلك للعام الثالث على التوالى، حيث جاءت في المرتبة 1201-1400 عالميًا، كما جاءت في المرتبة الخامسة محليًا مع ثلاث جامعات وذلك ضمن 15 جامعة مصرية مشاركة فى التصنيف.

أوضح الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة أن إدراج الجامعة في تصنيف QS يأتي تتويجا لجهود الجامعة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية، تستهدف تطوير وتحسين موقع الجامعة في التصنيفات العالمية، من خلال تلبية احتياجات التعليم الحديثة والبحث العلمي لتحقيق التميز والابتكار، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين الجامعات.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التصنيف البريطاني يعتمد 6 مؤشرات مُعايرة بدقة لتقديم مُقارنات متوازنة وشاملة بين مؤسسات التعليم العالي العالمية وهي: السمعة الأكاديمية بنسبة 40%، السمعة التوظيفية بنسبة 10%، نسبة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بنسبة 20%، استشهادات الكليات بنسبة 20%، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدولية بنسبة 5% ونسبة الطلاب الدوليين بنسبة 5%.

جدير بالذكر أن التصنيف يشمل أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دولة وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.