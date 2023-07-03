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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل انطلاقه بأيام.. تفاصيل معرض الأوبرا للكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أيام قليلة على انطلاق الدورة الجديدة من معرض الأوبرا للكتاب، المقرر افتتاحه يوم ٩ يوليو الجاري، بمشاركة العديد من دور النشر المصرية إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر.
ومن المقرر أن تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض بالعديد من الإصدارات الخاصة بها بكل سلاسلها، إلى جانب إصدارات مكتبة الأسرة التي تقدم للجمهور بأسعار مخفضة.
وتقدم الهيئة العامة للكتاب في المعرض عناوين مختلفة من بينها: موسوعة المكتبات، وما الهرم، وما السينما، وما الشعر، وما علم الأثار، وما العروض، وحوارات الهوية الثقافية، وغايات الإنسان وفكرة الخير، الاحتمال الفلسفي، صناعة العقل، فجر الفلسفة اليونانية، نظرية العلم الارسطية، رواود الفلسفة في مصر الحديثة، وصورة الإسلام في عصر النهضة، والتوراة والقرآن، والقرآن بصوت مصر، ومواسم ومناسبات الاسلام، وسلامة الإنسان في الإسلام، والخلق والوجود، وقصص الحيوانات في القرآن، وأسرار الاحجار، علم النفس والأدب، عندما يتكلم العلم، القتلة بأجزائه الثلاث، المواد الجديدة، استشراق النفس، اعرف اهلك، التطور الحضاري، الكون رحلة إل. أعماق، تفسير الأحلام،  تأملات في العلم والثقافة، ثقافة الكيمياء، السعادة الشخصية.

وكذلك فنون العصور الوسطى، اكتشاف الممثل، نباتات المستقبل، مقدمة في الفلكلور، في النقد الموسيقى، فنون المنون، دفاعات عن العقلانية، هوامش العميد، معلم يوم القيامة، أعمال سيد حجاب، أعمال صلاح عبد الصبور، ليلة الجنة، عباس العقاد مقالات نادرة، السخرية في أدب أحمد خالد توفيق، حكايات من عصر ايجاز، المرأة المهوسة، وتاريخ العلوم والحضارات، والحرب والسرد، ملكات مصر، رحلة عبر الجزيرة العربية، القاهرة تاريخها ونشأتها، أحكام النقود، الجماهير في معرفة الجواهر، مقامات بديع الزمان.

يأتي ذلك ضمن خطة الهيئة المصرية العامة للكتاب المتعلقة بالمعارض المحلية في القاهرة والمحافظات لنشر المعرفة ورفع الوعي والقضاء على الأفكار الظلامية.

معرض الأوبرا للكتاب دور النشر المصرية قطاعات وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب موسوعة المكتبات صناعة العقل

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