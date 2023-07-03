صناعة الشماسي.. بدأت في الإسكندرية منذ 100عام ولا تزال (صور)

من المعروف أن المصيف يحتاج الي تجهيزات خاصة مثل الشماسي وبرجولات والكراسي التي تستخدم علي شواطئ الإسكندرية، حيث تعتبر مهنة صناعة الشماسي من المهن القديمة التى لها اصول وتاريخ كبير حيث ظهرت منذ أكثر من 100 عام بمنطقة باب الكراستة في منطقة اللبان وشارع الكوبري القديم في الإسكندرية، وهى من المهن التي تعتمد علي المواسم لبيع منتجاتها من الشماسي والبرجولات لرواد المصايف والمطاعم والمقاهي في الشتاء.

يقول وليد النحاس، صاحب اقدم ورشة لصناعى الشماسي، إنه تعلم المهنة من والده الذي ورثها من أجداده على مدار قرابة 100 عام، تعمل عائلته في هذة المهنة والتي تعتبر من أوائل واقدم العاملين فيها.

أضاف النحاس أن جده كان أول من إنشاء ورشة يدوية لتصنيع الشماسي في محافظة الإسكندرية، وبالتحديد كانت في منطقة اللبان والتي تعتبر أقدم مكان لتجمع الصناعات اليدوية في ذلك الوقت لكثرة التجار بها والورش مختلفة الصناعات.

واشار وليد أن صناعة الشماسي، تبدأ بمراحل كثيرة منها اختيار أنواع الخشب الجيد الذي يتم تقطيعه وخرم الأجزاء المستخدمة في أعمال التجميع ثم بعد ذلك يتم تسويتها علي النيران وتركيب العامود الخشبي الكبير، بعد تجميع تلك الأجزاء عليها، ثم بعد ذلك مرحلة تفصيل الأقمشة المخصصة في أعمال التجهيز باشكال والوان مختلفة، وتكون أقمشة صناعة الشماسي من نوعين فقط يكونوا بجودة عالية لتحمل حرارة الشمس، وايضا في حالة الأمطار والرياح بالإضافة إلي أخذ المقاسات وتفصيلها ويتم تركيبها وخياطتها لتصبح في النهاية شمسية علي حسب المطلوب مقاسها.

وتابع وليد أن سعار الشماسي يتم تحديد عن طريق اختيار انواع الأقمشة والخامات والخشب المستخدم والمتاح في عملية التصنيع، وان المقاسات تبدا من 3 الى 4 مترا، ويوجد مقاسات مختلف تكون على يتم تصنيعها بناءا علي طلب ورغبة الزبون كما يختلف لون الشمسية برغبه متطلبات الزبائن علي حسب وجهات المحلات التجارية أو المطاعم أو ديكورات الشواطئ.

أكد النحاس أن الورشة تعمل علي مدار العام وتلبي متطلبات زبائنها ولكن يعتبر فصل الصيف هو الموسم الذي يكثر فيه العمل واحتياجات أصحاب المحلات ومستأجري شواطئ البحر كميات كثيرة لتزين الشواطئ وتوفيرها لرواد الشواطئ طوال فترة الصيف، بالإضافة إلي عمل بعض الصيانة لبعض الشماسي إذا كانت تحتاج، أما في فصل الشتاء حيث يتم العمل وتصنيع الشماسي بالقماش بالإضافة إلي تغليف القماش بالمشمع العازل لكي يحمي رواد الكافتريات والمقاهى والفنادق والمطاعم من سقوط الأمطار والاحتماء أسفلها.

ولفت صاحب ورشة تصنيع الشماسي إلى أن تصنيع الشمسية الواحدة تستغرق من ساعة ونصف الي ساعتين وذلك بسبب تجهيز الخامات التى تدخل في الصناعة وحسب الكمية المطلوبه من الورشة، حيث يتم وضع أجزاء حماية لمنع احتكاك المسامير بداخل الشمسية ببعضها حتى لا تتاكل وتصبح صالحة لفتره اطول ويتم وضعها أسفل وأعلى الشمسية لتحريكها بطريقة سهلة ومريحة في استخدامها.

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